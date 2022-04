Quattro smartphone della TCL Serie 30 arrivano in Italia

TCL ha annunciato oggi l’imminente arrivo in Italia della nuova serie di smartphone TCL Serie 30, mostrata al Mobile World Congress. Finalmente sarà possibile mettere mano sui modelli TCL 30, TCL 30+, TCL 30SE e TCL 30E.

TCL Serie 30 e 30+

I primi due modelli, di fascia più elevata, condividono lo stesso design dotato di display da 6,7 pollici AMOLED FHD+. Supportano la tecnologia Always on Display, che permette di mostrare informazioni senza dover accendere lo schermo. Entrambi, inoltre, possiedono una tripla smart cam posteriore da 50 Megapixel.

La differenza sta nella selfie cam, che nel modello TCL 30+ è da 13 Megapixel, che nel TCL 30 è solo da 8. Inoltre il modello base dispone di 4 GB di RAM e 64 GB di memoria, mentre quello Plus ha 4 GB di RAM e 128 GB di memoria. Entrambi i dispositivi hanno una batteria da 5.010 mAh, ma solo il Plus supporta la ricarica veloce da 18 W.

TCL Serie 30SE E 30E

Il TCL 30SE e TCL 30E, invece, sono di fascia più bassa. Entrambi utilizzano un display NXTVISION HD+ da 6,52 pollici. Il modello SE vanta, similmente agli altri, di una tripla fotocamera da 50 Megapixel e una selfie cam posteriore da 8 Megapixel: il comparto fotografico della versione E è simile ma la lente è doppia e non tripla, e la selfie cam è da 2 Megapixel.

Per quanto riguarda la memoria, l’SE è dotato di 4 GB di RAM e 64/128 GB di archiviazione, mentre l’E avrà disponibili 3 GB di RAM e 64 GB di memoria. La batteria di entrambi è di 5000 mAh, ma solo l’SE supporterà la ricarica veloce da 15 W.

Ecco i prezzi. Il TCL 30 è disponibile da € 199,90 nei colori Muse Blue e Tech Black; il TCL 30+ da € 229,90, in Muse Blue e Tech Black; il TCL 30E da € 159,90, in Space Grey e Atlantic Blue; infine il TCL 30SE da € 189,90 in Space Grey e Atlantic Blue.