La World Wide Developer Conference di Apple dal avrà luogo dal 6 al 10 giugno

Apple ha iniziato a inviare gli inviti per la sua imminente World Wide Developer Conference (nota come WWDC).

Si tratta del tradizionale evento annuale che si svolge generalmente a giugno e, sebbene sia dedicato per gran parte agli sviluppatori, offre risvolti di grande interesse anche per i consumatori, poiché è in tale circostanza che solitamente vengono svelate le nuove versioni di iOS.

Il WWDC di quest’anno si svolgerà dal 6 al 10 giugno. La conferenza – purtroppo – si svolgerà (purtroppo) ancora una volta in un formato online e non in presenza, come avvenuto sempre prima della pandemia di Covid19, e sarà gratuita per tutti gli sviluppatori.

Apple WWDC 2022: cosa attendersi

Apple conta una comunità di sviluppatori giunta a 30 milioni di persone. Cosa ci possiamo attendere dal WWDC 2022? Sicuramente conosceremo i dettagli relativi alle nuove versioni di iOS, iPadOS, macOS, watchOS e tvOS.

Oltre alla conferenza online, il 6 giugno Apple ospiterà una giornata speciale per sviluppatori e studenti all’Apple Park, dove i presenti potranno seguire il keynote, insieme alla comunità online.

C’è anche una Swift Challenge a cui sono invitati tutti gli studenti. I ragazzi potranno creare un progetto di app Swift Playgrounds su un argomento a loro scelta e inviarlo entro il 25 aprile.

