Google Maps sta per terminare la sua assenza da iOS per Apple Watch che dura dal 2017. Nel suo ultimo post sul blog ufficiale, la società di Mountain View ha annunciato il ritorno di Maps sullo smartwatch della mela morsicata, insieme con il supporto per la dashboard di Apple CarPlay.

Google Maps su Apple Watch fornirà indicazioni per navigare in auto, in bicicletta, con i mezzi pubblici o a piedi. L’app fornirà anche la funzione ETA (ossia la possibilità di condividere la propria posizione in tempo reale) e indicazioni dettagliate per le destinazioni già salvate. I tragitti non salvati, invece, dovranno essere impostati e avviati dal telefono, dopodiché sarà possibile continuare a leggere e ricevere indicazioni sull’Apple Watch.



Google ha anche aggiunto il supporto alla Apple CarPlay Dashboard di Maps: gli ultenti potranno dunque gestire i controlli di riproduzione per musica, podcast e audiolibri. Sarà anche possibile dare una rapida occhiata agli appuntamenti del calendario senza lasciare la navigazione passo passo. Tutte queste informazioni verranno visualizzate in una visualizzazione a split-screen.



Google Maps riceverà il supporto di CarPlay Dashboard a livello globale questa settimana con il prossimo aggiornamento iOS, mentre l’app Maps per Apple Watch inizierà a essere distribuita in tutto il mondo nelle prossime settimane.