Arrivano le People Cards, il biglietto da visita virtuale di Google

Google sta rilasciando sul proprio motore di ricerca una sorta di biglietto da visita virtuale chiamato “People Cards”. Questa nuova funzionalità è in arrivo tramite aggiornamento e sarà inizialmente disponibile per tutti gli utenti in India.

Con l’aiuto di Google Search People Cards, influencer, imprenditori, liberi professionisti o chiunque altro desideri creare una presenza online, ne potrà trarre vantaggio. In particolare, Google People Cards è un biglietto da visita virtuale che consente alle persone meno conosciute di mostrare informazioni pertinenti.

Le persone possono aggiungere i propri profili sui social media e altre informazioni come nome, occupazione, lavoro, posizione e immagine del profilo.

Questo nuovo aggiornamento di People Cards sarà disponibile per il secondo mercato Internet più grande al mondo ma solo in lingua inglese. Tuttavia, prevediamo che arrivi presto anche in Europa e in Italia.

La creazione di un biglietto da visita virtuale o di una scheda Persone nella Ricerca Google è semplice: basterà accedere al proprio account Google, cercare il proprio nome e selezionare “aggiungimi alla ricerca”.

Si può aggiungere la propria immagine, posizione geografica, lavoro, nome, profilo social media, siti Web, ecc. per creare un vero e proprio biglietto da visita virtuale. Gli utenti avranno anche la possibilità di aggiungere un numero di telefono o un indirizzo e-mail se si sentono a proprio agio nel condividerli.