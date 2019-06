Google mostra il Pixel 4 su Twitter

Google ha pubblicato su Twitter una foto dell’imminente top di gamma Android per eccellenza: il Pixel 4.

Mentre gli ingegneri sono ancora a lavoro sul quarto modello della serie che dovrebbe essere lanciato ufficialmente in autunno, il gigante delle ricerche ci ha stuzzicato con il design del suo prossimo telefono di punta Android per mettere a tacere i rumors recenti.

Senza ulteriori indugi, ecco il Pixel 4 in tutto il suo splendore: due telecamere posteriori con flash incorporato in un nuovo design quadrato e il logo G dell’azienda in basso. Naturalmente, questo è solo il retro del dispositivo ma è quasi certo che Pixel 4 non si presenterà con una notch frontale.

Oltre a svelare il design posteriore di Pixel 4, Google ci ha anche stuzzicato con le capacità del dispositivo scrivendo: “Aspetta di vedere cosa può fare”. Ad oggi non sappiamo assolutamente nulla di ciò che troveremo sotto la scocca ma crediamo che possa vantare tutte le ultime tecnologie mobili come la ricarica wireless, gli altoparlanti stereo, il connettore USB di tipo C e lo sblocco frontale: tutti elementi che hanno già gli smartphone di oggi a cui però si aggiungerà una nuova generazione dell’assistente virtuale.

Come previsto, Google lancerà Pixel 4 nelle versioni standard e XL.