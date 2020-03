Google Pixel 4a: prime immagini live dello smartphone

Mancano circa due mesi al lancio dei modelli Google Pixel 4a e le indiscrezioni sui nuovi smartphone cominciano ad arrivare a ritmo serrato. I primi rendering del telefono sono stati rivelati alcuni mesi fa. Oggi, invece, ci giungono le prime immagini live del Pixel 4a.

Le foto confermano ciò che avevamo già visto nei rendering di @OnLeaks andati online a dicembre. Il Pixel 4a viene mostrato con uno schermo interrotto solo nell’angolo in alto a sinistra da un foro che ospita la fotocamera per il selfie. Le cornici sono presenti e, a dirla tutta, non così sottili come ci saremmo aspettati in uno smartphone prodotto nel 2020.

Sul retro del dispositivo è presente un modulo fotocamera quadrato, proprio come sui Pixel 4. Il modulo ospita tuttavia solo un obiettivo. Un ritorno alla tradizione per Google che ha in passato spesso combattuto con dispositivi con tre o quattro fotocamere, rispondendo con una sola ottica e dimostrando che si possono parimenti ottenere risultati di grande qualità pur senza l’impiego di più sensori.