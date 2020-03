Xiaomi ha lanciato Redmi 6 Pro nella prima metà del 2018, e successivamente il telefono è stato rilanciato come Mi A2 Lite con a bordo Android Oreo in versione Stock. All’inizio del 2019 il dispositivo è stato portato ad Android Pie e ora è pronto l’aggiornamento ad Android 10: la versione OTA è già in via di distribuzione sui primi telefoni.

Le informazioni sull’aggiornamento sono state confermate dai moderatori del forum MIUI e dal team che ha in gestione questo modello. La denominazione del pacchetto è V11.0.2.0.QDLMIXM.

L’aggiornamento aggiunge la tanto attesa Dark Mode, ossia la modalità scura, nuove navigazioni gestuali e tutte le altre funzioni introdotte da Google con l’ultimo sistema operativo Android.

I dispositivi Xiaomi con supporto al programma Android One dispongono di alcune app Mi native. Tuttavia sul Mi A2 Lite Xiaomi sostituirà l’app Radio FM con una simile, sviluppata da Qualcomm.

Fonte