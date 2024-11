Il Dipartimento di Giustizia americano chiede a Google di cedere il browser Chrome

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha richiesto al giudice Amit Mehta di obbligare Alphabet, la holding di Google, a vendere il suo popolare browser Chrome.

La richiesta rappresenta un’iniziativa straordinaria, potenzialmente trasformativa, nel panorama della regolamentazione delle grandi aziende tecnologiche. Mai prima d’ora era stata messa in discussione in modo così incisivo la posizione di Google, uno dei principali attori nel settore della ricerca online e dei servizi digitali.

Il giudice Mehta ha già stabilito, in una sentenza emessa lo scorso agosto, che Google ha avuto un ruolo dominante nel crearsi un monopolio nel settore della ricerca, il tutto in violazione delle leggi antitrust. I dettagli di questa decisione rivelano che Google ha attuato pratiche scorrette che ostacolano la concorrenza e che hanno accentuato la propria posizione di leader nel mercato. Sebbene gli utenti abbiano la possibilità di cambiare il motore di ricerca predefinito, pochi lo fanno a causa della configurazione predominante su molti dispositivi e piattaforme.

Di fronte a tali evidenze, gli avvocati del Dipartimento di Giustizia stanno valutando misure repressive di diversa natura. Le proposte attuali si dividono in misure comportamentali, che prevedono un monitoraggio continuo dell’operato dell’azienda, e misure strutturali, mirate a dismettere porzioni strategiche dell’infrastruttura di Google, come la cessione di Chrome.

Google accusata di monopolio

La recente decisione del Dipartimento di Giustizia americano di perseguire Alphabet per pratiche monopolistiche solleva diversi interrogativi. La sentenza, infatti, ha messo in luce le manovre di Google volte a scoraggiare attivamente la concorrenza, limitando le opportunità di innovazione per i rivali di settore.

Una delle questioni centrali è l’analisi di come Google, nonostante le opzioni di personalizzazione a disposizione degli utenti, abbia reso complesso il passaggio ad altre piattaforme. Infatti, il predominio di Google come motore di ricerca predefinito su una vasta gamma di dispositivi riduce le probabilità che gli utenti si spostino su alternative, bloccando così il potenziale sviluppo di concorrenti nel mercato.

La posizione monopolistica di Google è ulteriormente accentuata dalle risorse e dai dati che l’azienda è in grado di raccogliere attraverso l’uso di Chrome e altri servizi. Secondo i legali del Dipartimento di Giustizia, è essenziale affrontare questa situazione per promuovere la concorrenza e garantire una maggiore varietà di opzioni per i consumatori.

Il giudice Mehta, nelle sue delibere, ha chiarito che le leggi antitrust devono svolgere un ruolo di fondamentale importanza nel garantire un mercato equo, e qualsiasi strategia diretta a mantenere un monopolio non sarà tollerata.

Perché Chrome è cruciale per Google

Il browser Chrome rappresenta un asset strategico per Google. Con una quota di mercato che supera il 61% negli Stati Uniti, secondo le stime di StatCounter, Chrome non è solo un browser, ma un potente strumento attraverso cui Google raccoglie dati preziosi sugli utenti.

Dunque, l’importanza di Chrome per l’intero business model di Google non può essere sottovalutata; gran parte dei ricavi deriva dalla pubblicità basata sui dati raccolti attraverso il browser. La capacità di influenzare quali pubblicità vedono gli utenti, sulla base delle loro abitudini di navigazione, rappresenta un ponte diretto per un’opera di monetizzazione estremamente efficace. Una possibile dismissione di Chrome non solo comprometterebbe questo flusso di entrate ma potrebbe anche pregiudicare l’efficacia di altri servizi Google nel generare utili.

Rimedi e prospettive sul caso Chrome

L’udienza programmata dal giudice Amit Mehta nel 2025 sarà decisiva per il futuro di Google e la struttura stessa del mercato tecnologico. Gli avvocati del Dipartimento di Giustizia si stanno preparando a presentare una serie di misure, destinate a riequilibrare il potere di Google, tra cui la separazione di Chrome dagli altri suoi prodotti, come il motore di ricerca e il Play Store.

In aggiunta, si sta discutendo l’implementazione di rimedi comportamentali che includeranno requisiti più rigorosi per la trasparenza e il monitoraggio continuo delle pratiche commerciali di Google.

Il Dipartimento di Giustizia ha inoltre proposto che l’azienda cominci a condividere le informazioni relative ai clic e alle query di ricerca, permettendo così a terzi di accedere a dati fondamentali necessari per la creazione di soluzioni alternative e innovative.

L’accesso ai dati

Il tema dell’accesso ai dati gioca un ruolo assai importante nella discussione attuale riguardante Google e le misure di intervento del Dipartimento di Giustizia. I funzionari antitrust mirano a garantire che i dati raccolti da Google non rimangano un esclusivo monopolio, ma siano resi accessibili anche a terze parti, specialmente a startup e concorrenti nel campo dell’intelligenza artificiale. Questo approccio potrebbe radicalmente ristrutturare il panorama competitivo, permettendo a nuovi attori di entrare nel mercato e innovare senza essere ostacolati dalla dominanza di Google.

Una delle proposte chiave in questa direzione consiste nella vendita dei dati relativi a “clic e query”. Attualmente, Google gestisce e limita rigorosamente l’uso di questi dati, il che crea un ambiente dove solo i grandi giochi hanno accesso alle informazioni necessarie per ottimizzare i loro algoritmi e strategie. Rendere tali dati più accessibili permetterebbe ai competitor di sviluppare strumenti e servizi più competitivi, alimentando la concorrenza nel settore delle ricerche online e dell’AI.

Tuttavia, questo processo non è privo di complicazioni. L’integrazione degli strumenti di intelligenza artificiale nei risultati di ricerca di Google, come evidenziato dalla funzione “AI Overviews”, ha già sollevato polemiche tra editori e contenitori di contenuti digitali. Questi ultimi lamentano una diminuzione del traffico verso i propri siti web, il che comporta arricchimenti dei ricavi pubblicitari per Google a spese dei concorrenti. In questo contesto, la possibilità di escludere i propri contenuti dall’addestramento dell’AI avviene in modo limitato, generando una sorta di dipendenza dai risultati di ricerca.

In definitiva, il dibattito su come gestire l’accesso ai dati non solo riflette le sfide attuali nel settore tecnologico, ma rappresenta anche una questione fondamentale su come definire le regole del gioco in un mercato dove si intrecciano in modo complesso l’innovazione e la competizione. Un equilibrio adeguato potrebbe incoraggiare una crescita flessibile e inclusiva, capace di promuovere un’innovazione sostanziale in un contesto in continua evoluzione.

Google farà ricorso

Google ha manifestato l’intenzione di presentare un appello.

La decisione di opporsi al verdetto di Mehta non sorprende, data l’importanza fondamentale che il browser detiene all’interno del modello di business di Google. La cessione di Chrome potrebbe avere ripercussioni devastanti per l’ecosistema aziendale, compromettendo non soltanto i ricavi legati alla pubblicità basata sui dati, ma anche il potenziale di innovazione legato ai servizi e alle piattaforme future. Inoltre, Google è motivata dalla necessità di preservare la propria reputazione e il proprio status di leader nel mercato. La strategia dell’appello sembra essere quindi orientata a ritardare attivamente l’applicazione di misure radicali che potrebbero trasformare radicalmente la struttura di gestione dell’azienda.

Il ricorso sarà presentato solo dopo che Mehta avrà ufficializzato la sua decisione finale, previsto per il 2025.