Google raccoglierebbe 20 volte più dati su Android rispetto a Apple su iOS

La notizia è di quelle importanti e le informazioni erano destinate a diventare virali sul Web. Douglas Leith del Trinity College ha pubblicato un articolo che dimostra come Google raccolga 20 volte più informazioni da Android sui propri utenti rispetto ad Apple da utenti iOS.

Per ottenere questo risultato, il ricercatore ha semplicemente analizzato la quantità di dati dai dispositivi Android e iOS ai server di Google e Apple. La misura ha riguardato sia i sistemi operativi che le applicazioni preinstallate da Google e Apple. Peggio ancora, questa quantità di dati è stata misurata senza accedere a un account Apple o Google e configurare il sistema operativo in modo da rifiutare il più possibile la raccolta dei dati.

Secondo il ricercatore Douglas Leith, del Trinity College in Irlanda, sia iOS che Android trasmettono dati di telemetria alla società madre, anche quando l’utente non ha effettuato l’accesso o ha realizzato esplicitamente le proprie impostazioni sulla privacy per rifiutare questa raccolta. Entrambi i sistemi operativi inviano dati anche ad Apple e Google quando un utente esegue semplici operazioni come l’inserimento di una scheda SIM o la visualizzazione della schermata delle impostazioni del telefono. Anche quando è inattivo, ogni dispositivo si connette ai server in media ogni 4,5 minuti.

Il ricercatore ha anche quantificato in modo molto concreto questa differenza di comportamento tra iOS e Android. Quando è inattivo, Android invia circa 1 MB di dati a Google ogni 12 ore, mentre iOS invia circa 52 KB ad Apple nello stesso periodo. Solo negli Stati Uniti, Android raccoglie collettivamente circa 1,3 TB di dati ogni 12 ore. Nello stesso lasso di tempo, iOS raccoglie circa 5,8 GB.

Google contesta lo studio

Davanti a questi risultati, Google ha ovviamente fatto sapere la sua. L’azienda ha contattato il sito 9to5Mac per contestare con forza la metodologia utilizzata.

“Abbiamo identificato i difetti nella metodologia utilizzata dal ricercatore per misurare il volume dei dati e non siamo d’accordo con le affermazioni dell’articolo. Sulla base della nostra ricerca, questi risultati sono errati di un ordine di grandezza e abbiamo comunicato le nostre preoccupazioni metodologiche al ricercatore prima della pubblicazione”

“Le auto moderne inviano regolarmente dati di base sui componenti del veicolo, le loro condizioni di sicurezza e la manutenzione alle case automobilistiche ei telefoni cellulari funzionano in modo molto simile affinché i servizi funzionino come previsto e il telefono sia sicuro e funzioni in modo efficiente.”

Se prendiamo in considerazione l’osservazione di Google possiamo ancora leggere che l’azienda ammette di raccogliere molti più dati di Apple, anche se la differenza era inferiore a quella misurata dallo studio.

La differenza tra dati

Nella sua argomentazione, Google evidenzia anche l’uso necessario di questi dati per il corretto funzionamento degli smartphone. Tutti i dati raccolti identificati dallo studio non sono necessariamente allo scopo di monetizzare e commercializzare direttamente questi dati per le entrate pubblicitarie di Google. Possono anche essere dati utili agli sviluppatori di Google al fine migliorare il funzionamento delle applicazioni o del sistema studiando il comportamento degli utenti.

Restiamo consapevoli che in tutti i casi, indirettamente o direttamente, si tratta di contribuire al reddito di Google: sia attraverso i dati a scopo pubblicitario, sia migliorando il prodotto utilizzato. E’ importante però tenere presente la differenza tra i due tipi.