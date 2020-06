Dopo averne rimandato la presentazione a causa dei disordini scoppiati in Usa a seguito dell’uccisione di George Floyd, Google ha cambiato nuovamente strada per presentare la versione beta di Android 11 . Nessun evento live, ma un post sul suo blog ufficiale.

Ecco le principali novità di Android 11 beta:

Messaggi e comunicazioni

Android 11 sposterà tutte le conversazioni e la messaggistica in uno spazio dedicato nella sezione delle notifiche, chiamato Conversazioni. Ciò semplifica la visualizzazione, la risposta e la gestione delle conversazioni disponendole in un’unica area. Si potrà contrassegnare una conversazione come prioritaria per darle preferenza in modo da non perdere mai i messaggi più importanti. Le conversazioni chiave vengono visualizzate sul display sempre attivo e possono persino “forzare” l’impostazione “Non disturbare”.

Android 11 introduce anche le Bubbles, per rispondere e interagire nelle conversazioni più velocemente. Si potrà aprire una “bolla” direttamente dalla notifica o dal multitasking. Le bolle galleggiano sullo schermo proprio come siamo abituati a vedere ad esempio con Facebook Messenger.



Inoltre, digitando con la Gboard, si otterranno suggerimenti pertinenti e automatici per emoji e testo.

Dispositivi connessi

Android 11 promette anche una migliore gestione di tutti i dispositivi connessi. È possibile accedere e controllare i dispositivi intelligenti premendo a lungo il pulsante di accensione.

Ci saranno anche nuovi controlli multimediali che permetteranno di swithare con rapidità da un dispositivo all’altro per riprodurre contenuti audio o video.

Androdi 11 e la privacy

Android 11 ha controlli ancora più selettivi per le autorizzazioni più sensibili. Con le autorizzazioni “una tantum” si può concedere alle app l’accesso a microfono, videocamera o posizione, solo una volta. Dal secondo utilizzo in poi, ogni volta che un’app avrà bisogno di accedere a queste aree, dovrà chiedere nuovamente l’autorizzazione.

Fra le altre novità contenute nella beta di Android 11 ci sono la registrazione dello schermo, l’accesso vocale aggiornato, prestazioni migliorate e un menù di condivisione ottimizzato che semplifica la condivisione di contenuti presenti nel telefono.

La beta di Android 11 è disponibile da oggi su tutti gli smartphone Pixel, a partire dalla versione Pixel 2.