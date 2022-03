Google si aggiorna: più facile trovare recensioni utili

Google è di gran lunga il più usato motore di ricerca del mondo, e in larga parte questo dipende dall’algoritmo di selezione delle pagine. L’azienda è sempre al lavoro per fare in modo che agli utenti arrivino le informazioni più rilevanti possibili, e un nuovo grande aggiornamento promette di rivoluzionare il mondo delle recensioni.

D’ora in poi le recensioni di qualsiasi prodotto verranno classificate in base al grado di nuove informazioni. In sostanza, quelle che si limitano soltanto a descrivere le caratteristiche di base del prodotto riceveranno una valutazione SEO inferiore. Saranno promosse, invece quelle che sono in grado di comunicare l’esperienza d’uso personale dell’utente.

Il motore di ricerca darà molta importanza alle spiegazioni dettagliate. Affinché una recensione sia mostrata nella prima pagina di Google è necessario che confronti il prodotto con le versioni precedenti o altri prodotti alternativi. Chiaramente è di fondamentale importanza che il recensore abbia fatto un uso approfondito dell’oggetto: sono anche apprezzate informazioni non disponibili altrove, come fotografie o altre documentazioni personali.

Le linee guida di Google enfatizzano come le recensioni dovranno essere il più possibile esplicative, e la compagnia si aspetta ricadute positive sull’ecosistema del web. L’aggiornamento al momento arriverà, almeno per ora, soltanto in lingua inglese. Probabilmente nel futuro Google lo espanderà anche ad altre lingue, ma non è ancora noto quando.