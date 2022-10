Google spende 100 milioni di dollari per acquistare Alter, startup di avatar intelligenti

Google ha appena effettuato un ingente investimento acquistando Alter, una startup di avatar, per 100 milioni di dollari. L’obiettivo: arrivare a competere con TikTok.

Chiaramente la startup non tratta di puri e semplici e avatar. Si tratta infatti di avatar che, sfruttando l’intelligenza artificiale, possono adattarsi perfettamente alle fattezze dell’utente rispecchiando anche i loro movimenti.

La ragione dell’acquisto di Alter, dunque, è quella di potenziare le proprie applicazioni tramite l’utilizzo di questi avatar personalizzati. Già molte piattaforme offrono questa opzione: prima fra tutte Snapchat, ma anche Instagram e Facebook offrono possibilità simile. In questo caso, però, Google sembra voler esplicitamente competere con TikTok, il che fa pensare che ci sia un programma un potenziamento del servizio di YouTube Shorts, in competizione diretta con il social cinese.

L’acquisto è avvenuto due mesi fa, completamente in sordina. Se ne è venuto a sapere solo molto recentemente, quando alcuni impiegati di Alter hanno aggiornato il proprio profilo Linkedin, e qualche voce ha cominciato a parlare. Questo investimento è l’ultimo in una serie di acquisti di Google avvenuti quest’anno, e sembra che la compagnia non abbia la minima intenzione di fermare la sua espansione.