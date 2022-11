Samsung: 260 milioni di smartphone nel 2022. E per il 2023…

Samsung prevede di vendere circa 260 milioni di smartphone entro la fine dell’anno e punta a vendere circa 270 milioni di unità nel 2023, secondo quanto riportano alcune fonti vicino al produttore di Seul.

Le vendite di smartphone Samsung hanno raggiunto il loro picco nel 2017 con 320 milioni di unità e da allora non hanno più superato i 300 milioni.

L’attuale stima di 260 milioni di unità vendute nel 2022 è di circa 10 milioni in più rispetto allo scorso anno ma l’azienda avrebbe messo in conto una crescita di 10 milioni di pezzi per l’anno prossimo.

Per raggiungere tali obiettivi, tuttavia, il chaebol coreano pensa di concentrarsi ancora di più sui dispositivi pieghevoli, anche se questa strategia potrebbe più facilmente portare a un aumento della redditività piuttosto che dei volumi di vendita complessivi.

Ma in un momento come questo difficilmente Samsung sceglierà di rinunciare alla redditività per “spostare” un maggior numero di dispositivi di fascia più economica. Al contrario è presumibile pensare che l’azienda continui a “difendere i profitti” aumentando la percentuale di vendita di prodotti premium.

Proprio per questo si punterà molto sugli smartphone foldable, un segmento dove Samsung al momento sembra non avere rivali. Tanto che la previsione del tasso di crescita annuo medio è pari all’80% entro il 2024.

Per il 2023 Samsung punta a spedire 60 milioni di unità delle sue serie premium S e Z e 210 milioni di unità della Serie A.

C’è una sola incognita in tutte queste previsioni, e non riguarda Samsung, ma quello che faranno i numerosi produttori cinesi che da tempo dispongono nella loro gamma di smartphone pieghevoli di ottimo livello ma che, per ora, si sono limitati a commercializzarli in piccole dosi quasi esclusivamente sul mercato cinese.

I competitor di Samsung infatti sfideranno, prima o poi, il monopolio del produttore coreano giocando sull’arma del prezzo e costringendola a tagliare il listino dei suoi foldable, toccando la corda dei profitti.

Secondo indiscrezioni provenienti dalla Corea i dispositivi Samsung Galaxy Z Flip e Fold targati 2023 saranno dotati di design migliorati, maggiore durata della batteria e di una piega dello schermo meno evidente.