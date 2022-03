Google sta creando un Booking degli appuntamenti medici

In alcuni paesi, ci sono servizi online che hanno rivoluzionato la prenotazione degli appuntamenti medici. Niente più telefonate al professionista, bastano pochi clic sul proprio smartphone tramite un’applicazione mobile e il gioco è fatto. Google, in un certo senso, cercherà di emulare questo sistema.

L’azienda di Mountain View ha infatti presentato le sue ambizioni in questo settore in un post sul blog. L’idea è semplice: cercando una struttura medica o il nome di un medico dal browser web Chrome, apparirà una scheda dettagliata per fissare un appuntamento in base alle proprie esigenze.

Solo negli Stati Uniti

Il gruppo californiano prende l’esempio del San Francisco MinuteClinic, che offre servizi legati al Covid-19, vaccinazioni, problemi dermatologici o altri tipi di appuntamenti. Per ognuno di questi temi medici viene poi offerto un pulsante “prenota”, con la fascia oraria (data) disponibile il prima possibile.

Facendo clic su di esso, Google ti indirizza a un sito di terze parti per finalizzare il processo e prenotare l’appuntamento. Ne più ne meno. Per il momento questa funzionalità è ovviamente riservata agli USA. Il colosso californiano spera di aggiungere altre funzionalità e rafforzare successivamente la sua rete di partner.

Perché nel momento in cui scrivo queste righe, il progetto è ancora agli inizi. L’esempio di MinuteClinic non è da poco, poiché questa divisione di CVS Health (la più grande catena americana di farmacie, cosmetici e prodotti per la cura) è proprio partner dell’azienda. In futuro, altri gruppi potrebbero unirsi.

Logicamente, è facile anche chiedere quanto Google voglia esportare questa funzionalità in altri paesi del mondo. E se, un giorno, l’Europa e più precisamente l’Italia faranno parte del sistema.