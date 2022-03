vivo V23 5G: vocazione fotografica e tanti strumenti per creare contenuti originali

vivo ha presentato oggi il suo nuovo smartphone vivo V23 5G, un dispositivo vocato alla fotografia e all’intrattenimento per giovani creators [qui la scheda tecnica].

vivo V23 5G è dotato di uno schermo Amoled da 6,44 pollici, con risoluzione di 1.080 x 2.400 pixel, una densità di 409 ppi e un refresh rate di 90 Hz. È mosso dal processore MediaTek Dimensity 920 5G, un octa core con frequenza massima di 2,5 GHz, abbinato a un abbondante quantitativo di memoria, e cioé 12 GB di Ram e 256 GB di Rom. Come tutti i più recenti smartphone vivo, anche V23 5G integra la funzione Extended RAM 2.0 che consente ai dispositivi di attingere fino a 4GB di memoria virtuale. vivo V23 5G ha uno spessore di soli 7.39 mm ed è caratterizzato da bordi piatti che lo rendono comodo da impugnare.

Le fotocamere

Lo smartphone si caratterizza per un comparto fotografico anteriore davvero unico nel suo genere, composto da una fotocamera frontale da 50 Megapixel con autofocus e da una fotocamera super grandangolare a 105° da 8 Megapixel supportate da un Dual Tone Spotlight che garantisce scatti e video nitidi con la giusta illuminazione. Si tratta di un sistema composto da quattro luci Led di supporto che si possono attivare e disattivare in modalità manuale o automatica in base alle esigenze di luce

Il comparto fotografico posteriore è invece composto da una fotocamera principale da 64 Megapixel, una grandangolare da 8 Megapixel e da una Macro da 2 Megapixel.

La qualità delle immagini e la chiarezza dei dettagli sono supportate anche dal sensore personalizzato JNV da 50 Megapixel con ISOCELL 3.0, una tecnologia che permette di isolare i pixel e contribuisce quindi alla realizzazione di scatti nitidi.

Il nuovo smartphone vivo dispone di una batteria da 4.200 mAh che supporta la ricarica FlashCharge da 44 W. vivo V23 5G arriva inoltre già con l’ultima versione del sistema operativo Android disponibile sul mercato, Android 12, e con la nuova interfaccia Funtouch OS 12.

Creatività e divertimento

La qualità delle immagini è garantita da diverse funzionalità: per gli amanti degli scatti notturni, c’è la modalità Super Night, mentre per i “ritrattisti” c’è la Bokeh Flare Portrait sia sulla fotocamera anteriore sia su quella posteriore..

Il telefono dispone anche della funzionalità AI Face Beauty come parte della modalità Video Selfie 4K, che permette una maggiore flessibilità nel post-editing. Completa la dotazione, la funzione Doppia Esposizione che offre ancora più opzioni rispetto al precedente modello della serie V con una divisione schermo regolabile e nuove cornici tutte da esplorare.

Prezzi e disponibilità di vivo V23 5G

vivo V23 5G sarà disponibile a partire da fine marzo nei colori Sunshine Gold e Stardust Black al prezzo di 549 euro presso i principali retailer di elettronica, nei negozi TIM e Wind3 e negli store online.

La versione Sunshine Gold di vivo V23 5G è stata realizzata con una scocca posteriore in vetro fotocromatico: una volta esposto alla luce UV, il telefono cambia colore passando da una calda sfumatura sunshine gold alla tonalità più fredda coast green.