Google sta per introdurre una tecnologia simile a “Spatial Audio”

Presentata con grande clamore l’anno scorso su iPhone, la tecnologia Spatial Audio di Apple consente alle cuffie compatibili di offrire un’esperienza sonora più coinvolgente, mettendoci al centro della canzone che stiamo ascoltando. Ora apprendiamo che Google sembra intenzionata a lanciare una funzionalità simile sul proprio Pixel 6. Questo è quanto è emerso dal contenuto di alcuni file scoperti da Mishaal Rahman (ex caporedattore del sito specializzato XDA Developers) nella prima beta di Android 13.

Questi indizi si riferiscono per il momento a una novità dedicata solo al Pixel 6 Pro che sembra già implementata nella beta, ma non ancora attivata da Google. Dovrebbe comunque trovare la sua strada nella versione pubblica di Android 13, prevista entro la fine dell’anno.

Non essendo stata ancora attivata, questa caratteristica audio resta per il momento avvolta nel mistero. Questi ultimi si affideranno logicamente alle impostazioni software per offrire una migliore esperienza di ascolto con determinate cuffie (Pixel Buds, ad esempio). Non è noto in questa fase se verrà implementato sul “classico” Pixel 6 oltre al Pixel 6 Pro. Allo stesso modo, è difficile dire se Google sceglierà di aggiungerlo anche ad altri smartphone della famiglia Pixel.

Ad ogni modo, questa novità consentirebbe a Google di tornare alla corsa all’audio contro Apple. Negli ultimi anni il brand Apple ha potenziato notevolmente la propria offerta in questo ambito, sia a livello hardware (con le AirPods Pro e Max, in particolare) che a livello software, con l’arrivo delle funzionalità Spatial Audio e Lossless audio. Ricordiamo che, contrariamente alle abitudini di Apple, l’audio lossless è disponibile senza costi aggiuntivi su Apple Music.

Tuttavia, queste innovazioni non sono una vera sorpresa. All’inizio di gennaio Google aveva già annunciato nuove funzionalità in arrivo su Android per quanto riguarda la gestione di cuffie e auricolari.

L’azienda ha poi specificato che l’arrivo dell’audio spaziale su “cuffie e auricolari compatibili” sarebbe arrivato nei prossimi mesi. Possiamo logicamente aspettarci un annuncio più dettagliato durante la conferenza I/O di Google previste nelle prossime settimane.