Google Tv Streamer sostituisce la Chromecast. In Italia dal 24 settembre

Google ha annunciato il nuovo Google Tv Streamer, erede della celebre Chromecast e ora potenziato dall’intelligenza artificiale di Gemini.



Google TV Streamer – come detto – sostituisce la Chromecast e promette le migliori funzionalità di streaming TV 4K in una versione più veloce e premium.

Completo del meglio della Google TV, Google TV Streamer funge anche da hub per la smart home per i dispositivi Google Home e Matter. Si presenta con un design elegante sotto forma di una tavoletta sottile e non più di una chiavetta da nascondere dietro al Tv.

Google TV Streamer offre l’accesso a oltre 700.000 film e programmi tramite app di streaming come YouTube TV, Netflix, Disney+, Apple TV e altro ancora, oltre alla TV in diretta con oltre 800 canali gratuiti. Per semplificare la ricerca di cosa guardare, Google TV Streamer utilizza l’intelligenza artificiale di Google e le preferenze dell’utente per selezionare i suggerimenti sui contenuti degli abbonamenti, organizzati in modo pratico e in un unico posto. Possibile anche creare delle watchlist con consigli per ogni membro della tua famiglia.



Grazie alla tecnologia Gemini su Google TV, ora è possibile ottenere riepiloghi completi, recensioni e suddivisione di contenuti per stagione.

La modalità ambiente, invece, trasforma il TV in un’opera d’arte e consente di richiamare con la voce i le immagini preferite direttamente da Google Foto oppure creare un quadro con l’intelligenza artificiale generativa.

Le prestazioni di Tv Streamer

Google TV Streamer offre un processore migliorato, il doppio della memoria e 32 GB di spazio di archiviazione. Ha il 4K HDR con Dolby Vision e Dolby Atmos.



Google sta integrando il pannello della Google Home nello Streamer così da poter controllare le telecamere della casa, regolare luci e temperatura, chiudere le tapparelle e altro ancora. Il dispositivo si sincronizza automaticamente con l’app Google Home e funziona con milioni di dispositivi, come il Nest Learning Thermostat.

Streamer permette inoltre di trasmettere contenuti multimediali dal proprio telefono, aggiungerlo a gruppi di altoparlanti e controllare la musica in casa dalla TV.



Google TV Streamer è disponibile in due colori neutri: Porcelain e Hazel (quest’ultimo esclusivamente nel Google Store degli Stati Uniti).

Il telecomando vocale è stato riprogettato e reso più intuitivo. Ora è più semplice anche tenerlo in mano grazie a un’ergonomia migliorata e a una disposizione dei pulsanti ottimizzata. È possibile programmare il nuovo pulsante personalizzabile così da accedere immediatamente alla propria app preferita, cambiare input o avviare il pannello Google Home con un solo clic.

Ora è anche possibile trovare il telecomando smarrito tramite la voce. Basterà pronunciare: “Ehi Google, trova il mio telecomando” e il telecomando emetterà un segnale acustico.

Prezzi e disponibilità di Tv Streamer

Google TV Streamer sarà disponibile in Italia a partire dal 24 settembre a 119 euro e potrà essere acquistato sul dal Google Store o su Amazon.