Haier, aumenta il valore del brand

Haier scala la classifica dei brand a maggior valore stilata annualmente da WPP e dall’agenzia di consulenza e di consumer insights Kantar. Il brand cinese, con un valore stimato di 18,7 miliardi di dollari (erano 16,3 nel 2019), passa dall’89° al 68° posto della classifica “BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands 2020”.

Attestato di particolare importanza è in particolare il riconoscimento assegnato ad Haier come unico brand della categoria “IOT Ecosystem”, creata da Kantar nel 2019 per testimoniare l’importanza di questo trend emergente nello scenario competitivo internazionale, rafforzato e acutizzato dall’insorgere dell’emergenza sanitaria Covid-19.

«In questo scenario – spiega l’azienda – la piattaforma Haier COSMOPlat, nata per consentire la creazione di soluzioni personalizzate su larga scala, ha costituito un enorme vantaggio e valore aggiunto, agevolando la ripresa del lavoro e della produzione e accelerando la trasformazione aziendale delle piccole e medie imprese che collaborano con il leader mondiale degli elettrodomestici».

All’infrastruttura e alla disponibilità di soluzioni pensate per azzerare la distanza al consumatore si affianca l’approccio strategico di Haier, costruito attorno al modello “Rendanheyi”, che ha l’obiettivo di incoraggiare ciascun dipendente a massimizzare il proprio contributo personale creando il massimo valore per i clienti e i consumatori, con l’intento di anteporre l’utente e la user experience ai prodotti e privilegiare il concetto di ecosistema.

«Il riconoscimento ottenuto – conclude Haier- conferma la validità della strategia di Haier nell’integrare le potenzialità dell’Internet of Things con la creazione di un’infrastruttura aperta – in collaborazione con i business partner e le altre industrie – al servizio dei consumatori».