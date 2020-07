MIUI 12: la versione stabile arriva su 12 smartphone Xiaomi

Il 27 aprile Xiaomi ha presentato l’ultima versione della sua popolare interfaccia software per smartphone, la MIUI 12. Ora che la fase di testing è terminata, il produttore ha ufficializzato una dozzina di smartphone che potranno giovare della MIUI 12 in versione stabile.

Come indicato dal sito XDA-Developers in un articolo pubblicato giovedì, ad oggi sono dodici smartphone del produttore che potranno beneficiare di una versione stabile della MIUI 12. Il sito specializzato nelle notizie Android specifica che se alcuni dispositivi sfruttano la versione finale del sistema, altri sono ancora limitati a una beta stabile.

Ecco l’elenco degli smartphone supportati:

Xiaomi Mi 9 (Cina, Europa e globale)

Xiaomi Mi 9 Pro 5G (Cina)

Xiaomi Mi 9T (Cina, Global, India)

Xiaomi Mi 9T Pro (Cina, Europa, Globale, India)

Xiaomi Mi 10 (Cina)

Xiaomi Mi 10 Lite Zoom (Cina)

Xiaomi Mi 10 Pro (Cina)

Xiaomi Poco F2 Pro (Cina)

Xiaomi Poco X2 (Cina)

Xiaomi Redmi K30 5G (Cina)

Xiaomi Redmi Note 8 Pro (globale)

Xiaomi Redmi Note 9 (Cina)

Per ora, solo Xiaomi Mi 9, Mi 9T, Mi 9T Pro e Redmi Note 8 Pro potranno quindi installare la MIUI 12 in versione globale o europea stabile e probabilmente ci vorrà del tempo prima che venga offerta in OTA.

Come promemoria, MIUI 12 offre principalmente una revisione grafica dell’interfaccia Xiaomi apportando nuove animazioni, in particolare per gli screensaver. Troviamo poi una riprogettazione del centro di controllo per le impostazioni rapide ispirata ad iOS.