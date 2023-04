Haier sponsor ufficiale dei tornei tennistici Roland Garros

Il brand numero uno nel campo degli elettrodomestici, Haier, ha siglato un accordo con Roland Garros per fare da sponsor a una lunga serie di tornei. Questi saranno il Grande Slam Roland Garros, le Nitto ATP Finals, due tornei ATP Masters 1000 (Internazionali BNL d’Italia e Rolex Paris Masters) e tre tornei ATP 500 (Barcelona Open Banc Sabadell, Cinch Championship e Hamburg European Open).

Entrando nel mondo del tennis Haier desidera promuovere gli stessi valori che caratterizzano la compagnia e le hanno permesso di diventare numero uno al mondo: passione, ambizione e voglia di crescere. Il desiderio è quello di avvicinarsi al proprio target di riferimento: del resto il tennis è uno degli sport più seguiti al mondo.

Tramite questa sponsorizzazione Haier riceverà visibilità sul campo di gioco e negli stadi durante gli eventi Roland Garros, assicurandosi la possibilità di promuovere tra gli appassionati di tennis le ultime innovazioni. A questa strategia saranno accompagnate svariate promozioni sui canali social.

Con questa sponsorizzazione Haier si riafferma come marchio premium, con l’obiettivo di diventare il brand che connette tutte le generazioni nello spirito del tennis. Grazie alla struttura globale di Haier, la cultura tennistica potrà espandersi in un’ottica più ampia, incoraggiando gli utenti in tutto il mondo a sperimentare ed assaporare lo spirito del tennis e a parteciparvi attivamente.