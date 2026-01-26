Hanno messo una SIM fisica nell’iPhone Air. Ma il prezzo da pagare è una rinuncia…

L’iPhone Air è arrivato sul mercato come un esercizio di design estremo, puntando su uno chassis ultrasottile ottenuto accettando diversi compromessi: una batteria più piccola, una sola fotocamera posteriore, l’audio mono e, in alcuni mercati, l’eliminazione completa dello slot per la SIM fisica a favore della sola eSIM. Una scelta che negli Stati Uniti è ormai largamente digerita, ma che continua a creare resistenze in altre aree del mondo, dove la SIM tradizionale resta sinonimo di praticità, soprattutto per chi viaggia spesso o cambia operatore con frequenza.

Proprio da questa esigenza nasce un curioso intervento di modding emerso in Cina. Un gruppo di appassionati ha modificato manualmente l’iPhone Air aggiungendo uno slot per SIM fisica accanto alla porta USB-C. Dal punto di vista funzionale, la modifica si è rivelata efficace: il dispositivo riesce a collegarsi alle reti mobili e a gestire chiamate e dati come uno smartphone progettato nativamente per la SIM tradizionale.

Il risultato, però, non è privo di conseguenze. Per ricavare lo spazio necessario all’interno di un telaio già estremamente compatto, i modder hanno dovuto rimuovere il motore aptico originale di Apple, sostituendolo con un componente più piccolo. Questo compromesso si traduce in un feedback tattile sensibilmente più debole, lontano dalla precisione e dall’intensità che da anni rappresentano uno dei punti di forza dell’esperienza iPhone.

La rinuncia non è solo una questione di “feeling” premium. Un feedback aptico efficace ha anche implicazioni sul fronte dell’accessibilità, perché molti utenti fanno affidamento sulle vibrazioni per notifiche, avvisi e orientamento nell’uso quotidiano del dispositivo.

Al di là dell’aspetto tecnico, il caso dell’iPhone Air modificato mette in luce un tema più ampio: la crescente distanza tra le scelte progettuali dei produttori e le esigenze di una parte dell’utenza. Quando l’approccio “one size fits all” non convince, alcune comunità sono pronte a intervenire direttamente sull’hardware, anche a costo di sacrificare funzioni chiave, pur di adattare il prodotto alle proprie necessità.