Harmony OS: domani Huawei annuncerà nuovi dettagli

La NBC ha recentemente condotto un’intervista con il presidente di Huawei, Liang Hua. Durante questa, Hua ha condiviso alcune informazioni piuttosto interessanti su HarmonyOS, il sistema operativo proprietario di Huawei, inclusa una data per l’annuncio della strategia generale.

Il colosso cinese annuncerà il suo piano il prossimo 20 novembre. Questo è praticamente tutto ciò che il sig. Hua ha condiviso sull’argomento ma dovremo aspettare domani per saperne di più.

Questa intervista è stata condotta prima che gli Stati Uniti decidessero di estendere la licenza e consentire esportazioni limitate. Detto questo, il signor Hua ha affermato che l’annuncio della strategia HarmonyOS seguirà indipendentemente dalla decisione del governo USA.

L’alternativa ad Android

Liang Hua ha confermato ancora una volta che Huawei sta sviluppando HMS in alternativa ad Android. Ci vorrà del tempo per svilupparsi, ma l’azienda ci sta lavorando. Potrebbero essere necessari diversi anni per fare tutto al meglio ma grazie ai suoi partner, questo sviluppo potrebbe accelerare.

Le ultime dinamiche

L’amministrazione Trump ha esteso la licenza di Huawei, ma la società non è ancora autorizzata a utilizzare i servizi di Google legati ad Android come Maps, Gsuite, Drive e Foto. Per gli utenti in Cina, non è affatto un problema ma ovunque lo è ed anche critico perché l’accesso al Play Store permette di scaricare tutte le app create fino ad oggi.

Questo è il motivo per cui il lancio della serie di punta Huawei Mate 30 è stato rinviato in Europa.