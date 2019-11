Blackview A80 Pro ufficiale e con un prezzo di lancio di 79,99$

Blackview A80 Pro è ufficiale ed il nuovo smartphone del marchio che scommette su tutto per adattare il suo prezzo al massimo offrendo un sistema di quattro telecamere posteriori.

Alcune settimane fa è emerso un rendering del prossimo smartphone Blackview che poi si è rivelato essere il Blackview A80 Pro. Ora scopriamo tutte le specifiche tecniche complete!

Processore Helio P25

Sistema: Android 9 Pie

Schermo IPS da 6,49 pollici

ARM GPU Mali T880

4 GB di RAM

Memoria interna: 64 GB

Supporta schede micro SD fino a 128 GB

Quad fotocamera posteriore: 13MP + 2MP + 0.3MP + 0.3MP

Fotocamera frontale: 8MP

Batteria da 4.480 mAh

Dimensioni: 162,75 * 77 * 8,8 mm

L’A80 Pro integra un ampio schermo IPS da 6,49 pollici con bordi piuttosto ridotti nonché uno spessore di 8,8 millimetri. Tuttavia, quasi tutta la particolarità del Blackview A80 Pro si concentra sulla parte posteriore. Lì, accanto al lettore di impronte digitali ci sono quattro telecamere che lavorano insieme per rilevare il tipo di scena in cui ci troviamo e catturare più dettagli e colori più vivaci. In questo caso, il sensore principale è un Sony IMX258 da 13 Megapixel. Nel caso della parte anteriore, abbiamo una notch di tipo “a goccia” con un sensore Sony IMX239 da 8 Megapixel che ti consente di scattare foto con sfocatura e attivare lo sblocco facciale.

Qui troviamo una batteria di grandi dimensioni con capacità di 4680 mAh per assicurare più di un’intensa giornata di utilizzo.

Uscita e prezzo

Il Blackview A80 Pro è disponibile in quattro diversi colori (nero, rosso, blu e verde) e il suo prezzo ufficiale è di 159,99 dollari, ma per il suo lancio è possibile acquistarlo per 79,99 dollari.