HarmonyOS 2.0 in arrivo su 65 dispositivi diversi

Nelle ultime ore, Huawei ha finalmente avviato il lancio in larga scala di HarmonyOS per tutti i dispositivi compatibili. Ormai arrivato alla versione 2.0, il sistema operativo della società cinese sarà portato su 65 dispositivi diversi.

L’aggiornamento, per ora disponibile solo in Cina, ha un peso di 1,3GB e porta diversi cambiamenti per il sistema operativo. Per esempio, sono state segnalate ottimizzazioni della fotocamera e un rinnovamento dell’interfaccia per il Control Panel integrato in HarmonyOS.

Data la promessa di più di 100 dispositivi compatibili, è probabile che la lista sia destinata ad allungarsi. Fra gli altri telefoni che sfrutteranno il sistema operativo ci si può aspettare le serie Mate 9, Mate 10, P10 e P20.

Ancora non ci sono informazioni su quando HarmonyOS 2.0 sarà rilasciato al di fuori della Cina.