Hinnovation Estate: dai robot per pulire la piscina alla sicurezza domestica

Con l’arrivo dell’estate, la casa diventa un rifugio di freschezza e relax. Hinnovation offre una serie di soluzioni tecnologiche per trasformare la propria dimora in un’oasi di comfort, modernità e sicurezza durante la stagione estiva. L’esperienza domestica si eleva grazie all’ampio portfolio con dispositivi innovativi: dalle serrature intelligenti che garantiscono sicurezza e comodità, ai sistemi audio per un intrattenimento di alta qualità, fino ai robot pulisci-pavimenti per una pulizia impeccabile e telecamere di sicurezza per una tranquillità senza pari.

Aiper

Aiper Seagull Pro – Robot Pulisci Piscina Senza Fili

Aiper Seagull Pro è il robot pulisci piscina senza fili ideale per una pulizia efficiente delle piscine interrate. Attualmente in promozione al prezzo di €599,00 rispetto al prezzo originale di €749,00, rappresenta un’ottima scelta per mantenere la tua piscina in perfette condizioni. Il Seagull Pro è compatibile con superfici in calcestruzzo, fibra di vetro, vinile e piastrelle, ed è progettato per piscine fino a 150 mq e 15 metri di lunghezza. La batteria di lunga durata consente fino a 150 minuti di pulizia continua, con una potenza di aspirazione di 300 litri per minuto. Il robot segue uno schema a “S” per pulire il fondo della piscina e, quando la batteria scende al di sotto del 50%, passa alla pulizia delle pareti e della linea di galleggiamento. Con la batteria al di sotto del 10%, il Seagull Pro si parcheggia automaticamente lungo la parete della piscina.

Tutti i robot vengono sottoposti a test dell’acqua al 100% prima della spedizione per garantirne il corretto funzionamento. È importante immergere completamente il pulitore nell’acqua fino a quando non escono più bolle d’aria prima di ogni utilizzo e lavare immediatamente il cestello del filtro dopo ogni utilizzo per mantenere l’efficienza della pulizia. Il Seagull Pro è coperto da una garanzia di 24 mesi per la batteria e il motore. In caso di difetti, è possibile contattare il servizio clienti per una sostituzione. Anche dopo il periodo di garanzia, è possibile acquistare i componenti separatamente per mantenere il robot sempre efficiente. La spedizione è gratuita e garantita entro 36 ore dall’ordine. Il prodotto è coperto da una politica di reso online fino a 30 giorni dall’acquisto e una garanzia di 2 anni. Disponibile al prezzo di 599 euro.

Aiper Scuba SE Nero – Robot Pulisci Piscina Senza Fili

Aiper Scuba SE Nero è il robot pulisci piscina senza fili ideale per piscine fuori terra. Attualmente in promozione al prezzo di €149,00 rispetto al prezzo originale di €229,00, offre una soluzione efficace e conveniente per mantenere la tua piscina pulita. Il robot Aiper Scuba SE è progettato per piscine fuori terra con superfici piane, coprendo fino a 80 mq e 9 metri di lunghezza. Dotato di un sistema a doppio motore, uno per la trazione e uno per la pompa, garantisce una potenza di aspirazione di 75 litri per minuto, ideale per una pulizia profonda del fondo della piscina. Il ciclo di pulizia dura fino a 90 minuti grazie alla batteria agli ioni di litio, che si ricarica completamente in circa 3 ore. Il robot è dotato di un sistema di filtraggio a due livelli con una capacità del cestello di 2 litri, assicurando una raccolta efficace dello sporco. Le spazzole sul fondo del robot completano il processo di pulizia, rimuovendo residui e detriti.

Il robot è facile da utilizzare e viene fornito con una serie di accessori, tra cui un caricabatterie, un manuale d’uso, un gancio di ripescaggio e due spazzole. La navigazione intelligente permette al robot di coprire l’intero fondo della piscina, garantendo una pulizia uniforme e senza intoppi. Aiper Scuba SE ha dimensioni compatte di 33 cm di larghezza, 33 cm di profondità e 8 cm di altezza, con un peso di 2,8 kg. La capacità del contenitore della polvere è di 400 ml, mentre il serbatoio d’acqua ha una capacità di 200 ml. La potenza di aspirazione è di 75 litri per minuto, rendendolo ideale per la pulizia di piscine di medie dimensioni. Il prodotto è coperto da una garanzia di 2 anni e include una politica di reso online fino a 30 giorni dall’acquisto. La spedizione è gratuita e garantita entro 36 ore dall’ordine, assicurando un servizio rapido e affidabile. Disponibile al prezzo di 149 euro.

Aiper Scuba E1 – Robot Pulisci Piscina Senza Fili

Aiper Scuba E1 è il robot pulisci piscina senza fili perfetto per piscine fuori terra, attualmente in promozione a €299,00 rispetto al prezzo originale di €399,00. Ideale per mantenere la tua piscina pulita e priva di detriti, offre una soluzione pratica e conveniente. Il robot Aiper Scuba E1 è progettato per piscine fuori terra con superfici piane, coprendo fino a 100 mq e 10 metri di lunghezza. Dotato di un sistema tri-motor, con due motori per la trazione e uno per il sistema di filtraggio, assicura una potente aspirazione di 227 litri per minuto. La durata della batteria arriva fino a 100 minuti, con un tempo di ricarica di 3 ore. Il robot Aiper Scuba E1 è facile da usare, con un rilascio rapido dell’acqua e un’attivazione con un solo click. Incluso nella confezione troverai il caricabatterie, un manuale d’uso, un gancio di ripescaggio e due spazzole. La navigazione intelligente permette al robot di coprire l’intero fondo della piscina in modo efficiente.

Il sistema di filtrazione a doppio strato include un livello di filtraggio fine da 180μm e un livello ultrafine da 3μm, garantendo una pulizia accurata. La vaschetta di raccolta ha una capacità di 3,6 litri, permettendo di immagazzinare una grande quantità di detriti. La modalità di pulizia è specifica per il pavimento della piscina, assicurando che ogni angolo venga pulito a fondo. Le dimensioni del robot sono compatte, con una lunghezza di 33 cm, una larghezza di 33 cm e un’altezza di 8 cm. Il peso è di 2,8 kg, rendendolo leggero e maneggevole. La potenza di aspirazione è di 227 litri per minuto, ideale per la pulizia di piscine di medie dimensioni. Il prodotto è coperto da una garanzia di 2 anni e include una politica di reso online fino a 30 giorni dall’acquisto. La spedizione è gratuita e garantita entro 36 ore dall’ordine, offrendo un servizio rapido e affidabile. Disponibile al prezzo di 299 euro.

Aiper Scuba S1 Pro – Robot Pulisci Piscina Senza Fili

Aiper Scuba S1 Pro è il robot pulisci piscina senza fili ideale per piscine interrate. Attualmente in promozione al prezzo di €999,00 rispetto al prezzo originale di €1.299,00, questo robot offre prestazioni di pulizia di alto livello, progettato per i lavori di pulizia più impegnativi. Il Scuba S1 Pro è compatibile con superfici in cemento, vetroresina, vinile e piastrelle, ed è progettato per piscine fino a 200 mq e 20 metri di lunghezza. La batteria dura fino a 180 minuti, con una potenza di aspirazione di 379 litri per minuto, permettendo di raccogliere e immagazzinare detriti fino a 3 micron nell’enorme contenitore rifiuti da 5 litri. Il sistema di filtrazione a doppio strato lavora in tandem con i motori quad-brushless per dedicare più potenza al lavaggio e all’aspirazione. La tecnologia WaveLine garantisce una pulizia completa della piscina, inclusa la linea di galleggiamento. I sensori a infrarossi e le ruote a battistrada migliorano la manovrabilità, permettendo al robot di superare ostacoli e arrampicarsi su pareti inclinate fino a 115°.

Il robot è dotato di quattro modalità di pulizia: fondo, pareti, automatica ed ECO. La durata della batteria è di 180 minuti e si ricarica completamente in 4 ore. Incluso nella confezione troverai il caricabatterie, un manuale d’uso, un gancio di ripescaggio e accessori per garantire un utilizzo ottimale. Scuba S1 Pro ha dimensioni ideali per piscine fino a 200 mq e 20 metri di lunghezza. Dotato di un sistema di aspirazione potente e filtri ultrafini, assicura una pulizia profonda. Il robot è equipaggiato con due motori per la trazione e due motori per la pompa, garantendo una mobilità superiore e un’efficace raccolta dei detriti. Il prodotto è coperto da una garanzia di 2 anni. La spedizione è gratuita e garantita entro 36 ore dall’ordine, con una politica di reso online fino a 30 giorni dall’acquisto. Disponibile al prezzo di 999,00 euro.

EZVIZ

H1c Smart Home Wi-Fi Camera – Tranquillità estiva in un formato compatto

Durante l’estate, la sicurezza della casa diventa essenziale. La H1c Smart Home Wi-Fi Camera è la soluzione perfetta per monitorare bambini e animali domestici, giorno e notte. Questo dispositivo compatto e discreto offre una qualità video ad alta qualità con risoluzione 1080p e un obiettivo grandangolare da 108°. La visione notturna a infrarossi fino a 10 metri assicura immagini nitide anche al buio. Grazie al rilevamento del movimento, si riceveranno notifiche istantanee direttamente sullo smartphone, mentre l’audio bidirezionale permette di comunicare con gli altri inquilini in tempo reale. L’installazione è semplicissima grazie alla base magnetica, e si può controllare la telecamera tramite Google Assistant e Amazon Alexa.

Con tre modalità di allarme sonoro, la H1c avvisa di qualsiasi attività rilevata, per un ulteriore livello di sicurezza. La modalità sleep protegge la privacy, interrompendo tutte le attività della telecamera quando necessario. Le opzioni di archiviazione flessibili includono il supporto per schede microSd fino a 512 GB e l’archiviazione cloud EZVIZ CloudPlay. EZVIZ garantisce la sicurezza dei dati con sistemi di cifratura avanzati, rendendo la H1c una scelta ideale per una casa sicura e connessa durante l’estate.

H8c 2MP Smart Home Camera – Una guardia vigile 24 ore su 24

H8c Smart Home Camera è il guardiano perfetto per la tua casa, lavorando instancabilmente giorno e notte. Dotata di una funzione di difesa attiva, questa telecamera attiverà una sirena ad alto volume e due faretti abbaglianti per spaventare eventuali intrusi. Con il suo design motorizzato, H8c riduce i punti ciechi, per una visione chiara di ogni angolo cruciale e garantendo immagini nitide grazie alla risoluzione 1080p. Installare la H8c è un gioco da ragazzi grazie alla piastra di montaggio removibile, che facilita il posizionamento senza dover tenere l’intera telecamera in mano.

Questa telecamera è progettata per resistere alle intemperie, assicurando massima robustezza anche nelle condizioni climatiche più avverse. La H8c è dotata di tre modalità di visione notturna per soddisfare ogni esigenza: visione notturna a colori, in bianco e nero, e intelligente, che illumina automaticamente l’ambiente in caso di rilevamento di movimento. Con il suo design compatto e doppie antenne integrate, la H8c garantisce una connessione stabile e potente. Utilizzando il tuo smartphone, puoi ascoltare e parlare con i fattorini, salutare gli ospiti o chiedere agli estranei di lasciare la tua proprietà, anche quando non sei a casa. Disponibile al prezzo di 69,99 euro.

Ezviz H8C 3MP – Protezione totale con prestazioni migliorate

La telecamera Ezviz H8C 3MP è la soluzione ideale per la sorveglianza esterna, grazie alle sue numerose funzionalità avanzate che garantiscono una sicurezza domestica superiore, particolarmente efficace per il monitoraggio di ampie aree. Con una risoluzione migliorata di 2K e un campo visivo a 360 gradi, questa telecamera può coprire facilmente spazi ampi come il cortile o l’ingresso del garage, eliminando i punti ciechi. Il rilevamento delle persone mediante intelligenza artificiale e il tracciamento dello zoom automatico consentono di identificare attività importanti e inviare notifiche intelligenti più precise, assicurando un monitoraggio efficiente e tempestivo.

Progettata per resistere a tutte le condizioni atmosferiche, la H8C offre visione notturna a colori, garantendo immagini chiare anche di notte. La funzione di comunicazione bidirezionale permette di interagire con chiunque si trovi nei pressi della telecamera, aggiungendo un ulteriore livello di sicurezza. Inoltre, la tecnologia Active Defense con sirena e luce stroboscopica contribuisce a dissuadere eventuali intrusi. La telecamera supporta l’integrazione con Google Assistant e Amazon Alexa, permettendo un controllo smart e comodo, mentre la tecnologia video H.265 assicura una compressione video efficiente. Per l’archiviazione, è possibile utilizzare schede micro SD fino a 512 GB o il servizio CloudPlay di EZVIZ, garantendo così una protezione dei dati affidabile e sicura. Disponibile al prezzo di 79,99 euro.

EZVIZ HP4 – La sicurezza del portone di casa, semplice e visibile

Proteggi la tua porta d’ingresso in modo semplice con l’EZVIZ HP4, un video spioncino con campanello senza fili che ti permette di vedere chi è alla tua porta prima di rispondere. Grazie all’app EZVIZ, puoi controllare il dispositivo a distanza, mantenendoti sempre connesso e informato. Il monitor interno a colori da 4,3” offre immagini nitide e vivaci, facilitando la visione per anziani e bambini. HP4 aggiunge un ulteriore livello di sicurezza alla tua casa, consentendoti di vedere cosa accade davanti alla tua porta in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.

Dotato di un obiettivo con visuale a 155°, HP4 garantisce un ampio campo visivo e passa automaticamente dalla modalità diurna a quella notturna, assicurando massima sicurezza 24 ore su 24. La risoluzione 1080p e la videochiamata bidirezionale ti permettono di comunicare facilmente con chi si trova alla porta. Con una batteria al litio ricaricabile da 4600 mAh, tecnologia video H.265 e supporto per schede micro SD fino a 512 GB e archiviazione su EZVIZ CloudPlay, HP4 è progettato per essere una soluzione di sorveglianza affidabile e pratica per la tua casa. Il dispositivo include anche un campanello elettronico integrato e visione notturna fino a 3 metri, rendendolo ideale per ogni esigenza di sicurezza domestica. Disponibile al prezzo di 99,99 euro.

Ezviz DL01S – Serratura Smart per un nuovo modo di vivere la porta d’ingresso

La serratura smart Ezviz DL01S trasforma il modo in cui accedi alla tua casa, offrendo modalità di accesso semplici ed eleganti grazie alla sua tecnologia avanzata. Questa serratura innovativa si applica direttamente alla serratura esistente, permettendoti di entrare senza chiavi utilizzando solo lo smartphone. È una soluzione ideale per chi desidera la comodità di una serratura smart senza dover sostituire l’intera serratura o lasciare segni antiestetici sulla porta. In pochi minuti, puoi aggiornare la tua porta, senza bisogno di viti, fori o modifiche permanenti. Con la serratura smart Ezviz DL01S, cercare le chiavi nella borsa o in tasca diventa un ricordo del passato. Ora puoi aprire la porta semplicemente con il telefono. Inoltre, l’app EZVIZ permette di concedere accesso temporaneo o permanente a parenti e amici, evitando la necessità di consegnare chiavi fisiche. La funzione di chiusura automatica garantisce che la porta si chiuda da sola dopo essere usciti, offrendo maggiore sicurezza. Durante la notte o quando desideri maggiore privacy, puoi programmare periodi in cui la serratura disabilita l’apertura tramite dispositivi mobili.

Ezviz DL01S: la tua casa diventa Fort Knox

La serratura smart Ezviz DL01S è realizzata con una custodia in plastica resistente e una manopola in lega di alluminio, assicurando durabilità e robustezza. Le sue dimensioni compatte (126,9 × 43,2 × 56,9 mm) la rendono adatta per ogni tipo di porta. La comunicazione avviene tramite il protocollo EZVIZ Connect Zigbee, richiedendo l’utilizzo del gateway domestico A3 (acquistabile separatamente) per una connessione affidabile e sicura. La serratura è alimentata da quattro batterie alcaline AA, che offrono una lunga durata e sono facilmente sostituibili. È progettata per operare in un ampio range di temperature, da -25 °C a 55 °C, e può gestire umidità fino al 95% senza condensa, rendendola ideale per qualsiasi condizione climatica.

La Ezviz DL01S supporta diverse funzionalità avanzate che la rendono una scelta eccellente per la sicurezza domestica. La chiusura automatica, in combinazione con il sensore della porta, assicura che la tua casa sia sempre protetta. La gestione dei diritti degli utenti ti permette di controllare chi può accedere alla tua casa e di ricevere notifiche push sui dispositivi mobili, garantendo che tu sia sempre informato. La modalità privacy ti consente di disabilitare l’apertura tramite dispositivi mobili durante specifici periodi, offrendo ulteriore tranquillità. La serratura avvisa anche quando la batteria è quasi scarica, assicurandoti di non rimanere mai bloccato fuori casa. Con la tecnologia di comunicazione avanzata e le funzioni intelligenti integrate, la Ezviz DL01S rappresenta il massimo della comodità e della sicurezza per la tua porta d’ingresso. Disponibile al prezzo di 159,99 euro.

Insta360

Insta360 X4 – Magia in azione

La Insta360 X4 è una rivoluzione nel mondo delle action cam, offrendo video 360 in 8K per catturare ogni angolo dell’azione con una chiarezza senza precedenti. Con la possibilità di realizzare video 360 direttamente dal palmo della mano, la tua creatività non avrà limiti. Questo dispositivo versatile permette anche di girare video in prima persona in 4K, selezionando un singolo obiettivo per riprese grandangolari come una tradizionale action cam. Ottieni la massima risoluzione in 4K a 60fps o un campo visivo estremamente ampio da 170° con la modalità MaxView in 2.7K a 120fps, garantendo riprese spettacolari in ogni situazione. La X4 introduce una nuova Modalità Selfie che fissa l’inquadratura su di te, riprendendoti a 60fps con il selfie stick invisibile per incredibili slow motion senza bisogno di reframing. Inoltre, la stabilizzazione migliorata FlowState mantiene i tuoi video fluidi anche sui terreni più difficili o tra le onde del mare. Con un touchscreen ultra luminoso da 2,5″ in vetro Corning Gorilla, hai un’anteprima cristallina di foto e video. Il controllo vocale 2.0 consente di avviare le riprese con comandi vocali, grazie a un algoritmo migliorato rispetto alla versione precedente.

La Insta360 X4 è dotata di un sensore da 1/2″ con un’apertura F1.9 e una lunghezza focale equivalente a 6,7 mm. La risoluzione video 360° è impressionante, raggiungendo 8K a 30fps e supportando anche 5.7K a 60fps e 4K a 100fps. In modalità obiettivo singolo, offre video 4K a 60fps e 1080p a 120fps. La risoluzione foto raggiunge i 72MP, garantendo immagini dettagliate e nitide. Il dispositivo è progettato per essere robusto e resistente, con impermeabilità fino a 10 metri e un peso di soli 203 grammi. La batteria da 2.290 mAh offre un’autonomia fino a 135 minuti in modalità video a 5.7K30fps, con tempi di ricarica rapidi di 55 minuti per una carica completa. La Insta360 X4 supporta schede microSD fino a 1 TB e offre connettività Bluetooth 5.2 e Wi-Fi dual-band. Il sistema di stabilizzazione è potenziato da un giroscopio a 6 assi, mentre il controllo vocale 2.0 e il touchscreen luminoso da 2,5″ rendono l’uso del dispositivo intuitivo e semplice. La compatibilità con smartphone e tablet è elevata, supportando dispositivi iOS con chip A12 o superiore e dispositivi Android con chip Kirin 990, Snapdragon 855, Exynos 2200 o superiori. L’app Insta360 offre strumenti di reframing potenziati dall’AI, permettendoti di scegliere l’inquadratura perfetta anche dopo aver registrato. Disponibile al prezzo di 559,99 euro.

Insta360 GO 3S – Ancora più minuscola, ma più potente che mai!

La Insta360 GO 3S è la videocamera tascabile che riporta la forma e le dimensioni della sua versione precedente, ma con numerosi aggiornamenti chiave. Con una straordinaria risoluzione video in 4K, questa piccola ma potente videocamera permette di catturare ogni dettaglio con nitidezza impressionante. Tra le nuove caratteristiche spiccano la modalità Video a Intervalli per riprese a mani libere, la compatibilità con Apple Find My per localizzare rapidamente la videocamera, e l’impermeabilità fino a 10 metri di profondità. Con un sistema di montaggio magnetico robusto e impermeabile, e un peso di soli 39 grammi, la GO 3S è facile da installare ovunque, permettendoti di ottenere angolazioni creative senza l’uso di attrezzature ingombranti. Perfetta per viaggi, escursioni o momenti in famiglia, la GO 3S cattura ogni momento da prospettive uniche. L’editing è reso semplice grazie alle funzioni avanzate di intelligenza artificiale dell’app Insta360, che modifica automaticamente le tue clip migliori in filmati pronti da condividere. Indossa la GO 3S sulla camicia o sul cappello e inizia a riprendere senza mai dover toccare la videocamera, permettendoti di vivere appieno ogni momento.

La GO 3S, con il suo peso di 39 grammi, è incredibilmente leggera e facile da trasportare. Offre una risoluzione video 4K per catturare immagini dettagliate e realistiche. Il sistema di montaggio magnetico permette di fissarla facilmente a qualsiasi superficie, mentre la compatibilità con Apple Find My facilita il ritrovamento della videocamera. La modalità Video a Intervalli consente di catturare momenti senza dover intervenire manualmente, e l’impermeabilità fino a 10 metri la rende ideale per tutte le condizioni atmosferiche. Grazie agli accessori migliorati, la GO 3S può essere utilizzata in una vasta gamma di situazioni, garantendo una versatilità eccezionale. L’app Insta360 offre potenti funzioni di editing automatico, rendendo semplice la creazione di video professionali con un solo clic. Scegli tra le versioni da 64 GB o 128 GB e tra i colori bianco o nero per adattarla al tuo stile personale. Disponibile al prezzo di 399,99 euro.

iRobot

Roomba Combo j9+ – Il Robot 2-in-1 che lava e aspira

Il Roomba Combo j9+ è il robot aspirapolvere e lavapavimenti più potente e intelligente di iRobot, progettato per affrontare qualsiasi tipo di sporco con facilità. Con una promozione speciale, è disponibile a soli €799,00 rispetto al prezzo di listino di €1.399,00, e offre la possibilità di pagamento in 3-4 rate. La spedizione è gratuita e garantita entro 36/48 ore. Costruito per offrire la massima potenza, il Roomba Combo j9+ utilizza un sistema di aspirazione con tre livelli di potenza e Carpet Boost automatico, che assicura una pulizia profonda di tappeti e pavimenti. Inoltre, grazie alla tecnologia SmartScrub, il robot può eseguire un doppio passaggio su macchie ostinate, rimuovendo fino all’80% dello sporco in una sola passata.

Equipaggiato con il sistema iRobot OS e la funzionalità Dirt Detective, il Roomba Combo j9+ impara dalle sessioni di pulizia precedenti, dando priorità alle stanze più sporche e regolando automaticamente le impostazioni di aspirazione e lavaggio. Questo permette una pulizia più efficiente e mirata senza bisogno di interventi manuali. Il dock di riempimento e svuotamento automatico Clean Base consente al Roomba Combo j9+ di svuotare automaticamente il contenitore dello sporco, riducendo la necessità di manutenzione e garantendo una pulizia a mani libere. Nella confezione sono inclusi il robot aspirapolvere e lavapavimenti Roomba Combo j9+, il sistema di smaltimento automatico dello sporco Clean Base, un filtro ad altissima efficienza, una spazzola extra per la pulizia dei bordi, un tampone per pulizia in microfibra, un sacchetto extra per lo smaltimento dello sporco e un cavo di linea. Le dimensioni del robot sono 8,7 x 34,8 x 34,8 cm, con un peso di 4,07 kg, mentre la Clean Base pesa 9,94 kg.

Il Roomba Combo j9+ è dotato di sensori avanzati che gli permettono di individuare gli ostacoli e evitare pericoli, per garantire una navigazione sicura e precisa in tutta la casa. La batteria agli ioni di litio assicura un’autonomia prolungata, permettendo al robot di completare le pulizie senza interruzioni. Approfitta di questa offerta speciale e porta a casa il Roomba Combo j9+ per soli €799,00. Con la possibilità di pagamento rateale e spedizione gratuita, è il momento perfetto per migliorare la pulizia della tua casa con la tecnologia avanzata di iRobot. iRobot offre assistenza ufficiale e laboratorio tecnico in Italia, garantendo due anni di garanzia attivata automaticamente online. Non perdere l’opportunità di rendere la tua casa impeccabile con il Roomba Combo j9+. Disponibile al prezzo di 799,00 euro.

Roomba Combo Essential Nero – Robot 2-in-1 lava e aspira

Il Roomba Comb Essential Nero è un robot aspirapolvere e lavapavimenti 2 in 1, progettato per semplificare la pulizia quotidiana della tua casa. Disponibile a €299,00, con la possibilità di pagamento in 3-4 rate, offre una soluzione completa e conveniente per mantenere i tuoi pavimenti puliti e lucenti. La spedizione è gratuita e garantita entro 36/48 ore. Il Roomba Combo Essential è un robot elegante e sottile, capace di catturare sporco e polvere anche dai luoghi più difficili da raggiungere, come sotto il divano. La sua navigazione intelligente pulisce metodicamente in file ordinate, evitando cadute dalle scale e pulendo intorno e sotto i mobili. Questo robot combina una straordinaria potenza di aspirazione con una spazzola di gomma e setole a V, una spazzola laterale per la pulizia a filo parete e un panno in microfibra per il lavaggio dei pavimenti. Aspira e lava in un unico passaggio, garantendo una pulizia completa e senza sforzo.

Progettato con il sistema operativo iRobot, il Roomba Combo Essential è estremamente semplice da usare. Basta premere un pulsante e lasciarlo al lavoro. L’app intuitiva e la tecnologia di aspirazione automatica rendono la pulizia della casa più facile che mai. Le dimensioni compatte del robot, 33 cm di larghezza, 33 cm di profondità e 8 cm di altezza, permettono di raggiungere facilmente gli spazi stretti. Con un peso di 2,8 kg, è leggero e maneggevole. Il Roomba Combo Essential è dotato di una batteria agli ioni di litio da 2.600 mAh, che garantisce una lunga durata operativa. Il contenitore della polvere ha una capacità di 400 ml, mentre il serbatoio dell’acqua può contenere fino a 200 ml. Nella confezione sono inclusi il robot Roomba Combo Essential, un panno per lavaggio in microfibra, una base di ricarica, un cavo di linea e uno strumento per tagliare i capelli. Le dimensioni della scatola sono 36,5 cm di larghezza, 44,8 cm di profondità e 13,1 cm di altezza, con un peso totale di 4,2 kg. Approfitta di questa offerta speciale e porta a casa il Roomba Combo Essential Nero per soli €299,00. Con la possibilità di pagamento rateale e spedizione gratuita, è il momento perfetto per migliorare la pulizia della tua casa con la tecnologia avanzata di iRobot. Disponibile al prezzo di 299,00 euro.

Navimow

Robot Tagliaerba Navimow i105E – Il tagliaerba Intelligente per tutti i giardini

Il Navimow i105E è un robot tagliaerba all’avanguardia, progettato per garantire una cura del prato efficiente e impeccabile. Attualmente in promozione al prezzo di €999,00, offre un sistema di posizionamento RTK+Vision, che funziona perfettamente anche sotto gli alberi e in corridoi stretti, assicurando una posizione precisa e stabile in qualsiasi giardino. Il sistema di posizionamento RTK+Vision di Navimow si adatta a qualsiasi tipo di giardino, garantendo un funzionamento stabile anche sotto alberi fitti. Grazie alla mappatura assistita dall’intelligenza artificiale, la configurazione è ridotta a pochi passaggi semplici nell’app Navimow. Il robot diventa più intelligente con l’uso continuo, grazie all’apprendimento visivo profondo, migliorando costantemente le sue prestazioni. Il pacchetto include il robot tagliaerba Navimow i105E, un caricabatterie e un manuale d’uso. Acquistando sullo store ufficiale, benefici di un reso online fino a 14 giorni dalla data di acquisto, spedizione gratuita per acquisti pari o superiori a 49€, assistenza ufficiale e laboratorio tecnico in Italia e una garanzia di 2 anni.

Navimow è in grado di identificare oltre 20 tipi di ostacoli comuni grazie al sensore della fotocamera, migliorando le capacità di evitare gli ostacoli e garantendo un livello di sicurezza elevato. Con l’app Navimow, puoi creare un programma di taglio per ciascuna zona e lasciare che il robot faccia il resto, anche quando non sei presente. L’app Navimow offre un’interfaccia intuitiva per personalizzare le impostazioni del robot. Con pochi clic, puoi impostare confini virtuali, delimitare aree vietate e tracciare passaggi sicuri per collegare più aree. La connessione tramite Wi-Fi, Bluetooth e 4G permette un controllo semplice e veloce del tuo robot tagliaerba. Navimow taglia il prato seguendo schemi di taglio pianificati per garantire un taglio sistematico ed efficiente. Cambia la direzione di taglio dopo aver coperto il 100% dell’area, riducendo al minimo i segni sul prato. La larghezza di taglio è di 18 cm, con un’altezza regolabile tra 20 e 60 mm. La batteria da 2.55 Ah offre un’autonomia di 60 minuti per carica, con un tempo di ricarica di 90 minuti. L’area di utilizzo consigliata è di 500 m², mentre la capacità di archiviazione in-app raggiunge i 600 m². La larghezza di taglio è di 18 cm e l’altezza di taglio può essere regolata tra 20 e 60 mm. La batteria da 2.55 Ah garantisce un’autonomia di 60 minuti per carica, con un tempo di ricarica di 90 minuti. Il robot può affrontare pendenze fino al 30%, emettendo un rumore di 58 dB (A) e garantendo un livello di protezione IP66. La connettività IoT è assicurata tramite Wi-Fi, Bluetooth e 4G. Le dimensioni del robot sono 545 x 385 x 285 mm, con un peso netto di 10.9 kg. Disponibile al prezzo di 999 euro.

Sonos

Sonos Ace – Cuffie progettate per un’esperienza audio immersiva

Le Sonos Ace sono cuffie meticolosamente progettate e ottimizzate dai migliori esperti del settore per offrirti un audio ad altissima fedeltà e una connessione profonda con il suono. Disponibili al prezzo di €499,00, queste cuffie di alta qualità sono dotate di un controllo intuitivo che interrompe automaticamente la riproduzione quando le togli e riprende quando le indossi nuovamente. Il sistema di cancellazione attiva del rumore neutralizza i rumori dell’ambiente circostante, garantendoti un’esperienza davvero coinvolgente. Se desideri essere consapevole di ciò che accade intorno a te, puoi attivare la modalità Trasparenza. La struttura leggera e regolabile delle Sonos Ace si adatta perfettamente alla forma della tua testa, offrendo un comfort duraturo grazie ai morbidi cuscinetti in memory foam e al rivestimento in soffice ecopelle. Le Sonos Ace vengono fornite con una custodia da viaggio sottile e robusta realizzata in feltro riciclato, dotata di un astuccio magnetico rimovibile per riporre i cavi. Inclusi anche un cavo da USB-C a USB-C per la ricarica o il collegamento diretto a un dispositivo compatibile, e un cavo da jack (3,5 mm) a USB-C per collegare dispositivi con uscita da 3,5 mm.

Le Sonos Ace ti permettono di trasferire l’audio della TV da una soundbar Sonos compatibile alle cuffie con un solo tocco, grazie al rilevamento dinamico della posizione della testa. Con le connessioni Bluetooth simultanee, puoi guardare un film sul computer e rispondere rapidamente a una chiamata dal telefono. I pulsanti nella parte posteriore del padiglione destro consentono di gestire la riproduzione, rispondere alle chiamate e passare dalla modalità di cancellazione attiva del rumore a quella Trasparenza. Goditi fino a 30 ore di riproduzione o chiamate, anche mentre utilizzi il sistema di cancellazione attiva del rumore. La ricarica veloce in soli 3 minuti con il cavo da USB-C a USB-C consente di riprodurre per 3 ore, mentre la ricarica completa avviene in circa 3 ore. Le Sonos Ace sono dotate di driver dinamici da 40 mm progettati su misura in ciascun padiglione, un archetto regolabile che rimane ben saldo, e otto microfoni per il controllo del rumore e l’amplificazione della voce. Compatibili con l’audio lossless e spaziale, queste cuffie offrono un’esperienza audio superiore. Le dimensioni sono 191 mm di altezza, 160 mm di larghezza e 85 mm di profondità, con un peso di 312 g. Disponibili nei colori Nero e Soft White con finitura opaca. Sono disponibili al prezzo di 499,00 euro.

Withings

Withings ScanWatch Horizon – Blue: salute all’avanguardia in un design iconico

Il Withings ScanWatch Horizon in edizione limitata combina l’iconico design dell’orologio subacqueo con una rivoluzionaria tecnologia per la salute, offrendo un’esperienza unica e di alta fascia. Questo smartwatch ibrido, racchiuso in un elegante involucro, è stato sviluppato in collaborazione con cardiologi e clinicamente testato per garantire il massimo della precisione e dell’affidabilità. È il primo smartwatch ibrido al mondo in grado di avvisare l’utente in caso di fibrillazione atriale o disturbi respiratori, grazie alle sue avanzate funzionalità di monitoraggio. Con ScanWatch, il monitoraggio delle attività e del sonno è sempre preciso e dettagliato, mentre la sua resistenza all’acqua fino a 100 metri lo rende ideale per ogni avventura, anche subacquea.

Il dispositivo è dotato di funzioni avanzate come l’elettrocardiogramma, l’ossimetria da polso, la scansione e il monitoraggio della frequenza cardiaca, oltre al rilevamento dei disturbi respiratori. L’app Health Mate consente di monitorare tutte queste funzioni in modo semplice e intuitivo, mantenendoti informato sulla tua salute 24 ore su 24. Inoltre, la straordinaria batteria con autonomia fino a 30 giorni senza necessità di ricarica garantisce un uso prolungato e senza interruzioni. Con il Withings ScanWatch Horizon, hai al polso non solo un orologio di lusso, ma anche uno strumento medico avanzato per il monitoraggio continuo della tua salute. Disponibile al prezzo di 499,95 euro.

Withings ScanWatch 2 38MM – Nero: lo smartwatch ibrido per la salute del cuore

Il Withings ScanWatch 2 rappresenta un’evoluzione nel mondo degli smartwatch ibridi. Offre monitoraggio continuo della salute e un design elegante. Questo dispositivo vigila sul tuo stato di salute 24 ore su 24, 7 giorni su 7, grazie a sensori avanzati come il modulo TempTech24/7, che monitora la variazione della temperatura corporea durante tutto il giorno e la notte. Progettato per uomini e donne, lo ScanWatch 2 fornisce notifiche proattive sulla salute del cuore, rileva la fibrillazione atriale tramite un ECG a 1 derivazione e misura i livelli di ossigenazione del sangue. Il monitoraggio proattivo della salute del cuore include la rilevazione continua della frequenza cardiaca con notifiche in caso di valori troppo alti o bassi, mentre il modulo TempTech24/7 consente di monitorare la temperatura corporea di base e le sue fluttuazioni, aiutando a individuare precocemente eventuali malattie. Le informazioni respiratorie avanzate permettono di misurare il livello di ossigeno nel sangue e di monitorare i disturbi respiratori notturni. Compatibile con smartphone Android e Apple iOS tramite l’app gratuita Withings, lo ScanWatch 2 monitora vari parametri del sonno, inclusi la durata, le fasi del sonno leggero e profondo, le interruzioni, la regolarità e la qualità del sonno.

Il monitoraggio avanzato delle attività riconosce oltre 40 attività diverse, valutando le prestazioni con zone di frequenza cardiaca e stime del VO2 max, oltre a offrire un tracker GPS connesso. La guida per il ciclo mestruale monitora le fasi, la durata, i sintomi, il flusso e l’umore, permettendoti di creare abitudini personalizzate in linea con le esigenze del tuo corpo. Il sistema operativo proprietario HealthSense utilizza l’apprendimento automatico per fornire parametri di salute istantanei e sicuri. La batteria ha un’autonomia di 30 giorni e si ricarica in sole 2 ore. Il Withings ScanWatch 2 è realizzato con materiali di alta qualità, tra cui una cassa in acciaio inox e vetro zaffiro. Disponibile in dimensioni di 38 mm e 42 mm, ha un display OLED in scala di grigi e 282 PPI. Il dispositivo è resistente all’acqua fino a 5 ATM e include una docking station compatibile con USB-C, insieme a un cinturino in FKM con fibbia in acciaio inox. L’orologio viene fornito con una guida rapida e una guida prodotto, rendendolo facile da configurare e utilizzare. Disponibile al prezzo di 349,99 euro.

Withings ScanWatch Light – Rose Gold: eleganza e monitoraggio della salute a 360°

Il Withings ScanWatch Light in Rose Gold è lo smartwatch ibrido ideale per chi desidera monitorare la propria salute con stile e precisione. Dotato di sensori avanzati, questo orologio leggero e di alta qualità fornisce dati essenziali e accurati sul tuo stato di salute. Grazie alla sua batteria che dura 30 giorni prima di dover essere ricaricata, puoi contare su un monitoraggio continuativo senza interruzioni. Lo ScanWatch Light offre un monitoraggio cardiaco completo, ottimizzando gli allenamenti con notifiche in caso di frequenze anomale e monitorando la variabilità della frequenza cardiaca notturna per valutare la salute nel tempo. Inoltre, la guida al ciclo mestruale registra fasi, durata, sintomi, flusso e stati d’animo, aiutandoti a creare una routine personalizzata. Il monitoraggio avanzato delle attività copre oltre 40 esercizi, con analisi delle zone di frequenza cardiaca, livello di fitness stimato tramite VO2 max, e GPS per seguire le tue tendenze e migliorare le prestazioni.

Il monitoraggio del sonno ti aiuta a migliorare i livelli di energia analizzando sonno leggero e profondo, durata, disturbi, interruzioni e regolarità. Realizzato con materiali di alta qualità come cassa in acciaio inox e Gorilla Glass, lo ScanWatch Light è progettato per durare e resistere all’acqua fino a 5 ATM. Il sistema operativo HealthSense, aggiornato e proprietario, sfrutta l’apprendimento automatico per fornire parametri di salute istantanei e sicuri, mantenendo i tuoi dati protetti. La connessione tramite Bluetooth Low Energy garantisce compatibilità elevata con smartphone Android e Apple iOS, utilizzando l’app gratuita Withings per un’esperienza completa. Il display OLED in scala di grigi offre una visibilità chiara e dettagliata. Nella confezione, oltre allo smartwatch, troverai un cinturino in FKM con fibbia in acciaio inox, una docking station compatibile con USB-C, un cavo da USB-C a USB-A, una guida rapida e una guida prodotto, per un’installazione e un utilizzo senza problemi. Disponibile al prezzo di 249,95 euro.