Honor 200 Pro e Honor 200 ufficiali con capacità di scatto ritrattistico da studio fotografico [Video]

Honor ha presentato oggi a Parigi i suoi nuovi dispositivi della serie numerica Honor 200 e 200 Pro.

I due telefoni condividono lo stesso design e un hardware simile con un display OLED da 6,78 pollici (Amoled Quad Curved Floating Display) per il Pro e uno schermo da 6,7″ per il modello 200 (con luminosità HDR di picco di 4000 nits): la serie HONOR 200 dispone di batterie da 5.200 mAh con ricarica rapida cablata da 100 W, doppio altoparlante stereo e sistema operativo MagicOS 8.0 basato su Android 14 e potenziato dall’intelligenza artificiale che, come vederemo, permea soprattutto la sezione fotografica.

I processori differenti

Ma ci sono anche delle differenze: Honor 200 Pro è mosso dal chipset Snapdragon 8s Gen 3 e offre la ricarica wireless da 66 W (e la ricarica inversa) mentre il modello base Honor 200 integra il chip Snapdragon 7 Gen 3 e non dispone della ricarica wireless. Honor 200 Pro ha inoltre il chip Honor C1+ dedicato a una migliore connettività wireless e cellulare.

La fotocamera di Honor 200 Pro

L’obiettivo principale posto sul retro del 200 Pro è un sensore H9000 personalizzato: si tratta di un sensore da 1/1,3″ e 50 Megapixel basato sull’Omnivision OV50H. È essenzialmente lo stesso sensore utilizzato sul fagship Magic6 Pro con pixel da 1,2 µm, luminosità f/1,9 e OIS.



Grazie al supporto per la tecnologia di binning dei pixel 4-in-1 – con una dimensione del pixel di 2,4μm – gli utenti possono catturare dettagli complessi anche in presenza di scarsa illuminazione.



Inoltre, Honor 200 Pro presenta una fotocamera teleobiettivo per ritratti da 50 Megapixel con un sensore personalizzato di Sony, che fornisce migliori capacità di rilevazione della luce, garantendo scatti chiari e fedeli di oggetti lontani con buoni dettagli. Chiude il trio di fotocamere una ultrawide da 12 Megapixel con macro che permette di mettere a fuoco oggetti fino a 2,5 cm.

Entrambi i telefoni si avvalgono anche di una selfie cam da 50 Megapixel.

Il telefono si contraddistingue per la presenza del potente motore HONOR AI Portrait potenziato dall’IA in collaborazione con lo studio fotografico Harcourt protagonista di scatti storici come quelli di Roger Federer e della Regina Rania di Giordania. La modalità ritratto Harcourt è stata addestrata con un processo di apprendimento automatico dei ritratti Harcourt che compone l’esposizione, la luce e l’ombra e migliora il tono cromatico per produrre ritratti di livello professionale.

Le fotocamere del modello 200 sono praticamente uguali a livello di risoluzione anche se la versione Pro ha un sensore leggermente più piccolo rispetto a quello da 1 pollice della versione Pro.

Display Eye Comfort

Entrambi i modelli HONOR 200 presentano 3840Hz Risk-free Dimming e le certificazioni TÜV Rheinland Flicker Free Display e TÜV Rheinland Full Care Display (Honor 200 Pro) che assicurano un un comfort visivo prolungato. La serie dispone anche di Natural Tone 2.0, che ottimizza il gradiente della temperatura del colore del display in base alla luce ambientale, e un Display Notturno AI Circadiano che sfrutta l’intelligenza artificiale per regolare la luce blu e passare a una configurazione che favorisca la qualità del riposo notturno, in base al ciclo di sonno degli utenti. Grazie all’Adaptive Dimming è inoltre possibile regolare la luminosità dello schermo in base all’intensità della luce esterna e alle applicazioni che si stanno utilizzando.

Prezzi, colori e disponibilità

HONOR 200 Pro (12+512GB) è disponibile in tre varianti di colore: Ocean Cyan, Moonlight White e Black al prezzo di 799 euro. Inoltre, aggiungendo 49,90 euro è possibile avere un Watch4 e con soli 1,90 euro un caricatore da 100W. Infine, sul sito sarà possibile acquistare lo smartphone usufruendo di un coupon di 100 euro.



L’HONOR 200 è disponibile nelle colorazioni Coral Pink, Moonlight White, Emerald Green e Black al prezzo di 649 euro nel formato 12+512 GB. Inoltre, aggiungendo 19,90 euro è possibile avere un caricatore da 100W. Infine, sul sito si può acquistare lo smartphone usufruendo di un coupon di 100 euro.