HONOR a IFA 2022 con un’ampia gamma di prodotti

Honor parteciperà a IFA 2022 e lo farà lanciando una nuova linea di prodotti. Il brand cinese ha infatti iniziato a distribuire gli inviti per il suo keynote che si terrà a Berlino, e al quale sarà possibile partecipare sia in presenza sia attraverso un live streaming.

La data da segnarsi in agenda è quella del 2 settembre alle 17. Nell’invito giunto presso la nostra redazione si legge:

HONOR è lieta di annunciare la sua partecipazione a IFA 2022, evento durante il quale verranno ufficialmente presentati nuovi e interessanti prodotti. La conferenza stampa si terrà il 2 settembre 2022, alle ore 17:00 (CET), sia di persona a Berlino che online attraverso un servizio di livestreaming.Speriamo possiate essere dei nostri per scoprire le nostre ultime innovazioni.

Come si può vedere dall’immagine dell’invito che pubblichiamo qui sopra, sarebbero parecchi i dispositivi oggetto della presentazione: si notano infatti le icone di smartphone, laptop, tablet, auricolari true wireless e persino di una casa, tutte aree che dovrebbero essere rappresentative dei nuovi prodotti in arrivo.

Per il momento non filtra ancora nulla di ufficiale, ma sicuramente ne sapremo di pià nelle prossime settimane, in avvicinamento alla data di presentazione.

L’appuntamento è al salone berlinese.