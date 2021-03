Honor Band 6 approda finalmente sui mercati internazionali. Il dipositivo, che era stato presentato a novembre 2020 in Cina, sarà infatti disponibile dapprima sul portale AliExpress a partire da domenica 28 marzo e poi, da aprile, sui vari negozi online HiHonor dei diversi Paesi europei. Fino ad oggi infatti il prodotto è stato disponibile su Amazon ma privo della lingua italiana.



Il ritardo dell’arrivo di Honor Band 6 è dovuto alla necessità, da parte del produttore cinese, di riorganizzarsi dopo aver completato la sua separazione da Huawei. Honor Band 6 è un dispositivo elegante: ha un touchscreen AMOLED da 1,47″ e un look sportivo.



La band è in grado di monitorare l’ossigenazione del sangue (SpO2), il sonno e lo stress e dispone di un sensore di frequenza cardiaca, anche se non ha il Gps. La batteria ha una capacità di 180 mAh, sufficiente per fornire tra 10 e 14 giorni di autonomia con una singola carica.

Dal punto di vista software, Honor Band 6 supporta 10 modalità di allenamento, oltre agli allenamenti liberi.

Sarà disponibile nei colori Meteorite Black, Sandstone Grey o Coral Pink. Il prezzo è di 49,90 euro.