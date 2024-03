Honor Magic 6 Pro, il super smartphone disponibile in Italia da oggi

Durante il MWC2024, Honor ha annunciato il lancio italiano di Magic 6 Pro. Il nuovo smartphone è disponibile già da ora nei principali negozi di elettronica.

Magic 6 Pro ha un display da 6,8 pollici resistente ai graffi grazie al suo NanoCrystal Shield. Il processore sarà il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, a cui si affiancherà il coprocessore HONOR E1, per migliorare l’efficienza energetica. A proposito di energia, la batteria sarà da 5.600 mAh con ricarica cablata da 80 W e wireless da 66 W.

Come sistema operativo lo smartphone avrà MagicOS 8.0, versione che, nelle prossime settimane, grazie a un aggironamento software, porterà numerose funzioni di intelligenza artificiale. L’esperienza sarà anche arricchita da Magic Capsule e Magic Portal. Con un solo tocco sul banner delle notifiche, la Magic Capule si espande per offrire informazioni aggiuntive e opzioni correlate, eliminando la necessità di navigare tra più app per ottenere la massima produttività ed efficienza.

La Magic Portal sfrutta invece la potenza dell’intelligenza artificiale per comprendere la messaggistica e il comportamento degli utenti, semplificando le attività complesse in un unico processo.

Sul fronte delle fotocamere il Magic 6 Pro include AI Motion Sensing Capture, un algoritmo di acquisizione AI avanzato in grado di catturare senza sforzo anche i movimenti più veloci. A questo si affiancano una lente teleobiettivo da 180 Megapixel, una ultragrandangolare da 50 Megapixel e una principale da 50 Megapixel.



HONOR Magic 6 Pro è oggi disponibile presso i principali negozi di elettronica di consumo e degli

operatori telefonici a un prezzo di 1.299,90 euro nelle colorazioni Epi Green e Black.

Chi acquista sul sito ufficiale disporrà di un coupon da 200 euro, attivo fino al 31/03.

Inoltre, il prodotto avrà la protezione schermo inclusa per 6 mesi, e aggiungendo 39,90 euro l’utente potrà scegliere tra: