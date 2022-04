Honor Magic4 Lite appare sul portale francese di HiHonor

Honor ha presentato il modello Honor Magic4 Lite. Il lancio è avvenuto, per il momento solo sul mercato francese, ma il dispositivo è atteso nelle prossime settimane anche in Italia.

Il modello Magic4 Lite, visto per ora in una sola configurazione di memoria, con 6 GB di Ram e 128 GB di archiviazione, è disponibile in tre colorazioni: Ocean Blue, Titanium Silver e Midnight Black.

Lo smartphone è alimentato dal chipset Snapdragon 695, offre un generoso display con diagonale di 6,81 pollici, con pannello LCD IPS, risoluzione di 1.080 x 2.388 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

La fotocamera sul retro ricorda da vicino il modello Magic4, ma la sua configurazione è più semplice: troviamo infatti una fotocamera principale da 48 Megapixel, una macro da 2 Megapixel e un sensore di profondità da 2 Megapixel. La selfie cam, invece, ha un sensore da 16 Megapixel.

Una specifica che il Lite condivide con il modello premium Magic4 è la batteria, che ha una capacità di 4.800 mAh con ricarica rapida da 66 W, in grado di ricaricare lo smartphone dell’80% in 30 minuti.

Al momento non si conocono ancora i prezzi di Honor Magic4 Lite.

Intanto continua in modo esponenziale la crescita della famiglia dei prodotti Honor. La serie Honor Play 6T dovrebbe infatti essere lanciata in Cina domani 7 aprile. I dettagli ufficiali sono scarsi, ma ci aspettiamo di vedere un paio di dispositivi con chipset Dimensity 800 e Snapdragon 778G.