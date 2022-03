Honor Magic4 Ultimate esordisce e diventa in poche ore il miglior smartphone fotografico per DxOMark

HONOR ha presentato (per ora solamente in Cina) lo smartphone HONOR Magic4 Ultimate. Si tratta dell’ultima e più potente evoluzione della serie Magic4 del brand cinese, presentata al MWC 2022 di Barcellona qualche settimana fa.

Lo smartphone potenzia ulteriormente il già completo ed evoluto pacchetto fotocamere tanto da essere balzato in testa, nel giro di poche ore, alla prestigiosa classifica con la quale il portale DxOMark classifica le migliori fotocamere per smartphone.

Le fotocamere

HONOR Magic4 Ultimate introduce uno fra i più potenti e versatili camera system, così architettato. Una fotocamera grandangolare da 50 Megapixel con obiettivo 8P personalizzato, una fotocamera ultra-grandangolare da 64 Megapixel con una Dual Free-Form Lens, un obiettivo periscopio da 64 Megapixel, una fotocamera a spettro da 50 Megapixel e un nuovo processore d’immagine personalizzato.

Il dispositivo integra il più grande sensore d’immagine mai installato su uno smartphone HONOR, ossia la fotocamera grandangolare da 50 Megapixel, fornita di un sensore da 1/1.12 pollici con apertura di f/1.6.

L’obiettivo 8P personalizzato viene realizzato con un miglioramento del 37% nella nitidezza centrale e un miglioramento del 30% nella nitidezza dei bordi, producendo foto e video che appaiono dettagliati anche quando si zooma. Inoltre, con un rivestimento Ultra Anti-Reflection (UAR) e un filtro Infra-Red Cutoff (IRCF), la fotocamera grandangolare da 50 Megapixel minimizza efficacemente il flare captato da forti fonti di luce, così che gli utenti possano catturare i loro momenti più magici anche in condizioni di luce difficili.

La fotocamera ultra-grandangolare da 64 Megapixel offre un campo visivo di 126°e beneficia della prima Dual Free-Form Lens al mondo, che va alla radice del problema della distorsione dell’immagine grandangolare con una distorsione ai bordi limitata allo 0,5%.

Per i soggetti lontani, la fotocamera con obiettivo periscopio da 64 Megapixel con stabilizzazione ottica integrata offre uno zoom ottico di 3.5x e fino a 100x digitale. Infine, la fotocamera a spettro da 50 Megapixel, già presente nel primo flagship pieghevole Magic V di HONOR, permette al sistema della fotocamera di rivelare più dettagli in ambienti complessi come la nebbia.

Al centro del sistema, un nuovo processore d’immagine personalizzato in grado di supportare calcoli AI più veloci ed efficienti.

HONOR Magic4 Ultimate è dotato anche di un supporto per un nuovo formato video di livello professionale: il Magic-Log2 che permette di catturare il 15% di gamma dinamica in più nella registrazione di filmati.

Processore Snapdragon e molto altro

Il telefono è animato dal chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 5G, è dotato di un display LTPO da 6,81 pollici con il supporto della frequenza di aggiornamento adattiva e del dimming a 1920Hz per offrire un’esperienza visiva confortevole anche in ambienti con poca luce. Lo smartphone offre Android 12 abbinato all’interfaccia Magic UI 6.0.

Colori e disponibilità Honor Magic4 Ultimate

HONOR Magic4 Ultimate sarà disponibile nelle colorazioni bianco e nero e arriverà sul mercato cinese nel corso di quest’anno, con un prezzo a partire da 7.999 RMB, l’equivalente di circa 1.100 euro. Al momento non è ancora stata fornita alcuna notizia ufficiale sull’arrivo del dispositivo sul mercato italiano.