Huawei: il back to school è servito, con tanto di sconti e promozioni

Agosto è agli sgoccioli e già si intravede il ritorno al lavoro, alla scuola e alle classiche abitudini quotidiane, molte delle quali aiutate (oltre che permeate) dalla tecnologia.

Proprio per essere pronti ad affrontare il ritorno dalla vacanze con maggior brio e per aggiornare il proprio equipaggiamento hi-tech (anche in vista del back to school) Huawei ha lanciato una serie di promozioni che toccano quasi tutta la sua gamma prodotti.

Molti i prodotti disponibili su Huawei Store con uno sconto che arriva fino al 50% del prezzo di listino: tablet, PC, smartphone, monitor, wearable e device audio e molto altro.

I regali di Huawei

In pià, per ogni acquisto Huawei mette a disposizione tanti regali hi-tech. Chi sta pensando di rinnovare il personal computer riceverà un Backpack Swift, un Bluetooth Mouse Swift e un 4G Router acquistando uno dei laptop in offerta. Tra questi, interessante la promo su Huawei MateBook D 15 i3 8+256GB, il computer dalla cornice sottilissima, disponibile a 469 euro, con uno sconto del 28%, incluso di tutti gli omaggi.

I tablet

Chi acquista un tablet, riceverà insieme al MatePad anche una tastiera, la Huawei M-Pencil e le cuffie Freebuds 3. Tra i tanti MatePad in promozione per il Back to School, c’è anche Matepad 11 6+64GB, con Harmony Os, disponibile con tutti i regali a 399,90 euro. HUAWEI MatePad 11 ha una frequenza di aggiornamento di 120 Hz per una visione fluida dei video e un’enorme scorrevolezza nel gaming. La possibilità di tenere aperte fino a quattro app contemporaneamente, lo rendono lo strumento perfetto per il multitasking.

Gli smartwatch

Guardando agli smartwatch, con ogni Huawei Watch 3 acquistato su Huawei Store si riceverà un cinturino aggiuntivo omaggio per poter abbinare il proprio outfit e il colore del wearable. Watch 3 sarà disponibile a partire da 329 euro (prezzo originale di 369 euro) con inclusi un cinturino aggiuntivo e un Lebooo Smart Sonic, lo spazzolino elettrico che si gestisce dall’app sullo smartphone.

Huawei presenta anche una nuova versione del monitor MateView GT, con un’altissima frequenza di aggiornamento e la stessa qualità grafica del suo predecessore: il modello ora è disponibile a 449 euro: pagando 10 euro di deposito, si ottiene uno sconto di 90 euro (senza SoundBar) e in regalo un diffusore audio Huawei Sound.

Infine, tutti coloro che amano ascoltare musica o che trascorrono molte ore al telefono, troveranno molti prodotti in sconto. Fra questi gli auricolari open-fit con cancellazione del rumore FreeBuds 4. In promozione è disponibile la nuovissima versione con caricatore wireless a 139 euro (prezzo originale: 159 euro) con inclusa una case protettiva.

La promozione del Back to School è disponibile da oggi e fino al 15 settembre. I dettagli delle promozioni attive sono consultabili su Huawei Store, l’e-commerce Huawei, accedendo a questo sito.

Tutti gli utenti che acquisteranno su Huawei Store, come sempre, oltre alla consegna rapida gratuita, avranno diritto al reso gratuito entro i 14 giorni dalla consegna del prodotto, oltre che a un servizio di assistenza dedicato 7 giorni su 7.