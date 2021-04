Huawei ha lanciato la nuova smart Band 6, un dispositivo wearable pensato per il monitoraggio della salute e delle attività fitness.

Si tratta della prima smartband Huawei a includere un display Amoled FullView da 1,47 pollici (con una risoluzione di 194×368 pixel e 282 PPI) con un rapporto schermo-corpo del 64%. Un design che la fa assomigliare quasi più a uno smartwatch minimalista piuttosto che alla classica delle smartband con display super sottile. In tal modo è possibile visualizzare più informazioni sul quadrante leggendole con meno fatica e più facilità. Comoda da indossare (pesa solo 18 grammi), la Huawei Band 6 supporta il monitoraggio SpO2 24 ore su 24 automaticamente, e fornisce agli utenti anche una gamma completa di funzioni di monitoraggio della salute come frequenza cardiaca, informazioni sulla qualità del sonno, report dello stress giornaliero e monitoraggio del ciclo mestruale.



Il dispositivo supporta 96 modalità di allenamento oltre all’analisi professionale dei dati di ogni workout, aiutando gli utenti ad allenarsi scientificamente.

“HUAWEI Band 6, così come tutta la gamma di band e smartwatch Huawei, non è solo un accessorio alla moda, ma anche un dispositivo intelligente, ormai essenziale per rilevare e mantenere uno stile di vita sano.” – ha commentato Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei CBG Italia – “Lo scopo principale di questi strumenti, infatti, è quello di registrare gli allenamenti degli utenti, monitorare la loro salute e supportarli nel workout.” – conclude Furcas.

HUAWEI Band 6 è disponibile nei colori Graphite Black, Amber Sunrise, Sakura Pink e Forest Green ed è dotata di un corpo in polimeri rinforzati con fibra di vetro.

Come sempre, uno dei plus di questi wearable deve essere rappresentato dall’autonomia: il produttore cinese dichiara 14 giorni di uso ininterrotto. La band, inoltre, supporta la ricarica rapida tramite un caricatore magnetico, che soli cinque minuti la ricarica per due giorni di utilizzo medio.

Monitoraggio della salute

Le funzioni di monitoraggio della salute sono una delle caratteristiche più richieste dagli utenti di smart band. Grazie a dei moduli hardware ottimizzati, basati su Huawei TruSeenTM 4.0 e al nuovo algoritmo di risparmio energetico, Huawei Band 6 ora supporta il monitoraggio All Day SpO2, che monitora la salute degli utenti e genera un allarme quando il livello di ossigeno nel sangue è basso, aiutandoli ad agire rapidamente e ad avere una gestione proattiva della propria salute.

Il wearable fornisce anche un monitoraggio continuo, in tempo reale della frequenza cardiaca, del sonno, dello stress e del ciclo mestruale; avvisa inoltre l’utente se la frequenza cardiaca a riposo è troppo alta o troppo bassa.

Allenamento

Huawei Band 6 offre 11 modalità di allenamento professionale, fra cui troviamo la corsa indoor e outdoor, il ciclismo e il salto della corda, e 85 modalità personalizzate, tra cui fitness, sport con la palla e diversi stili di danza, offrendo un’ampia copertura del monitoraggio dell’allenamento.

Prezzo, disponibilità e promo di Huawei Band 6

Huawei Band 6 è disponibile per l’acquisto da oggi in esclusiva su Huawei Store al prezzo di 59,00 euro. Fino al 19 maggio, se si sceglie di acquistare una coppia di HUAWEI Band 6, la seconda sarà disponibile al prezzo speciale di 29,00 euro.

Nei prossimi giorni Huawei Band 6 sarà disponibile anche su Amazon.it e sui consueti canali di vendita in tutte le colorazioni al prezzo al pubblico consigliato di 59,00 euro.