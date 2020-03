Huawei Community al via. E parte la selezione per 20 brand lover

Huawei lancia la sua nuova Community Huawei: un luogo di incontro virtuale, perfetto per cercare informazioni sul proprio device, chiedere consigli e rimanere aggiornati sui prodotti e servizi dell’azienda cinese.

Sarà on-line a partire dal 10 marzo e vedrà la partecipazione attiva e il coordinamento di 20 Regional Brand Lover. Contestualmente al lancio della Community, Huawei infatti ha avviato la selezione – che partirà domani 6 marzo – per identificare 20 persone che avranno il compito di gestire localmente la Community, organizzare eventi dedicati, relazionarsi con il brand e fungere da punto di riferimento per tutti i Huawei lover del territorio.

Possono candidarsi tutti gli appassionati di tecnologia e in particolar modo di Huawei. Huawei selezionerà coloro che dimostreranno spiccate capacità organizzative e comunicative e che sapranno distinguersi per conoscenza del brand e partecipazione attiva nella propria area di competenza. I 20 Regional Brand Lover scelti avranno diritto a promozioni dedicate ed esclusive, potranno partecipare ad eventi internazionali e attività a loro dedicate. Inoltre, proveranno in anteprima i prodotti Huawei e potranno accedere alle versioni Beta degli aggiornamenti dei servizi.

Non mancheranno, all’interno della community, sconti e promo esclusive per tutti gli iscritti. Per l’arrivo in Italia, infatti, tutti coloro che si registreranno alla Community riceveranno in regalo un film su Huawei Video.

La community sarà raggiungile online nell’apposita sezione del sito consumer a partire dal 10 marzo, mentre l’applicazione mobile Community Huawei sarà scaricabile direttamente dall’AppGallery.

Tutti coloro che si vogliono candidare alla posizione di brand lover lo possono fare a questo indirizzo.