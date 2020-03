TCL presenta uno smartphone estendibile e un tablet trifold [Video]

TCL ha presentato le sue ultime innovazioni in materia di display con il primo concept di smartphone con schermo estendibile e un tablet con piegamento trifold.

Insomma, se da un lato il brand cinese appare in ritardo rispetto a competitors come Samsung, Huawei e Motorola, che non solo hanno già commercializzato i loro modelli, ma sono addirittura alla seconda edizione, dall’altro si distingue per originalità, proponendo nuovi form factor ed ergonomia di utilizzo. Entrambi i prodotti sono l’incarnazione delle più recenti innovazioni nel campo degli schermi flessibili e dinamici, e fanno parte del vasto programma di sviluppo che sfrutta l’esperienza del brand nella produzione di display insieme a TCL-CSOT, e che ora comprende più di tre dozzine di diversi design di prodotto.

TCL: il display si srotola e si arrotola

Oltre ai dispositivi pieghevoli, TCL ha individuato altri modi per sfruttare la tecnologia di un display flessibile Amoled con lo sviluppo del primissimo concetto di smartphone con schermo arrotolabile ed estensibile al mondo. Con soli 9 mm di spessore, questo device re-immagina il design standard degli smartphone, integrando un display arrotolabile e motori interni per estendere lo schermo da 6,75 a 7,8 pollici con un semplice pulsante. Grazie a un asse più ampio e al display arrotolabile, inoltre, il dispositivo non presenta i solchi o le pieghe che si trovano comunemente nei display pieghevoli. Quando non è in uso, un pannello scorrevole utilizza una meccanica avanzata per nascondere il display flessibile.

Il video del portale SlashGear che mostra sia il tablet trifold, sia il lo smartphone arrotolabile

TCL: il tablet trifold

Mentre gran parte dello sviluppo di display pieghevoli si è recentemente focalizzato sugli smartphone, TCL ritiene che questa tecnologia possa essere sfruttata per un’esperienza su schermo ancora più grande, ed è per questo che l’azienda ha introdotto il nuovo concetto di tablet trifold, guidando una nuova categoria di prodotti in fase di sviluppo.

Questo prototipo utilizza entrambe le tecnologie di cerniera dell’azienda – DragonHinge e ButterflyHinge – per ripiegare un display da 10 pollici in un dispositivo da 6,65 con rapporto 20,8:9 e risoluzione in 3K. Si tratta del primo tablet che sfrutta le cerniere doppie per ottenere questo tipo di design e garantire una piegatura fluida verso l’interno e verso l’esterno occupando uno spazio minimo.