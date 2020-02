Lo smartphone flessibile di TCL che fa sognare i consumatori

I principali smartphone flessibili arrivati fino ad ora sul mercato hanno adottato, anche se con modalità diverse, un display che si flette verso l’interno o verso l’estero. È il caso del Samsung Galaxy Fold, del Motorola Razr, del Royole Flexpai ma anche del modello Huawei Mate X.



Tutti dispongono di una cerniera che consente al display di piegarsi. C’è però un modello, o meglio un prototipo, che secondo le indiscrezioni di Andorid Authority, avrebbe dovuto essere mostrato al Mobile World Congress di Barcellona e che riscriverebbe le regole dei foldable. Il dispositivo è della cinese TCL e si tratterebbe si uno smartphone con display a scorrimento. Già lo scorso anno, peraltro, TCL aveva mostrato – proprio a Barcellona – una serie molto interessante di prototipi di smartphone flessibili, con i quali aveva immaginato il telefono del futuro.



Secondo una fonte rimasta anonima che ha riferito la notizia al portale CNET, il telefono di TCL, in posizione chiusa, avrebbe le fattezze e le misure di un normale smartphone di ultima generazione. Tuttavia, il dispositivo si può aprire facendo scorrere il display verso un lato, diventando così simile a un tablet.

Per comprendere meglio il form factor di questo foldable è necessario guardare i rendering grafici che pubblichiamo qui sotto:

Il look di questo foldable assomiglia molto ai modelli della nuova gamma TCL 10, e ciò ci porta a ritenere che il telefono probabilmente esista solo come concept, almeno per ora.



Anche se le immagini offrono una visione chiara del telefono da tutte le angolazioni, non chiariscono come funzioni il sistema slide. Come scorrerà il display? E, soprattutto, come si arrotolerà? E, ancora, per ospitare questo innovativo meccanismo di roll-out, quale sarà lo spessore del telefono?

Domande che, per il momento non trovano risposte, ma che alimentano ulteriormente la curiosità nei confronti di questo prodotto.

Il display dovrebbe essere in plastica, così da essere abbastanza flessibile da scorrere avanti e indietro in uno spazio così ristretto.



Con l’annullamento del MWC 2020, la nostra curiosità non può che rimanere sospesa. Ma siamo certi che TCL mostrerà questo dispositivo in un prossimo evento. Magari quello in cui lancerà la sua nuova gamma destinata all’Europa.