Sarà Honor V30 il primo smartphone ad arrivare sul mercato con una suite completa dei Huawei Mobile Services (HMS). Lo smartphone è infatti pronto a debuttare in tutta Europa la prossima settimana.

Al momento i nuovi dispositivi Huawei non possono utilizzare i Google Mobile Services (GMS) come conseguenza della guerra commerciale in atto tra gli Stati Uniti e la Cina che ha visto Huawei finire nella lista nera delle aziende con le quali le società americane non possono avere rapporti commerciali.



Ma Huawei non si è persa d’animo e già da parecchi mesi sta sviluppando una propria suite di app e servizi, al fine di sostituire i servizi mancanti come Gmail, Maps e YouTube: sono i cosiddetti Huawei Mobiles Services (HMS) a cui è ora deputato il compito di offrire mappe e navigazione, posta, streaming video e molto altro a tutti i clienti che acquisteranno uno smartphone Huawei o Honor.

Il pacchetto dei Huawei Mobile Services

Lo sviluppo degli HMS sembra aver raggiunto uno stadio interessante e maturo e tutte le maggiori pubblicazioni tecnologiche cinesi riportano in queste ora che Huawei debutterà con gli HMS la prossima settimana in Europa. E proprio Honor V30 sarà il primo smartphone ad integrarli.



Il pool di servizi includerà Huawei ID, Huawei Mobile Cloud, Huawei AppGallery, Huawei Video, Temi Huawei, Huawei ScreenMagazine e Huawei Browser.



Dopo il debutto, con molta probabilità, gli HMS faranno il loro esordio su tutti i prossimi smartphone Huawei e Honor, compreso il Mate 30 Pro, già in vendita anche in Italia.

Le caratteristiche di Honor V30

Per quanto riguarda Honor V30, il dispositivo è già stato lanciato in alcune regioni. Offre un display LCD IPS da 6,57 pollici con risoluzione Full HD+, è mosso dal SoC Kirin 990 e dal sistema operativo Android 10 con interfaccia Magic UI 3. Sul fronte fotografico è dotato di una tripla fotocamera posteriore con ottiche da 40 (principale) + 8 (Ultrawide) + 8 Megapixel (teleobiettivo 3x) e di una dual selfie cam da 32 + 8 Megapixel (ultrawide). Honor V30 ha connettività Bluetooth 5.1, porta Usb Type-C, connettività 4G e Nfc e una batteria da 4.200 mAh con ricarica rapida da 40 W.