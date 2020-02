Il Galaxy Fold 2 potrebbe avere una fotocamera nascosta sotto al display

Con il lancio del nuovo modello Galaxy Z Flip, Samsung ha ribadito il suo forte impegno nel mercato degli smartphone pieghevoli.

Presentato Z Flip ora le attenzioni si rivolgono al Galaxy Fold 2, il successore del primo Galaxy Fold, che dovrebbe fare la sua comparsa entro l’estate.

Secondo due fonti differenti il nuovo foldable del produttore coreano, oltre a un display pieghevole di ultima generazione, potrebbe avere in serbo un’ulteriore novità: una fotocamera nascosta sotto al display. In praticolare, si tratterebbe della selfie camera, quella oggi solitamente alloggiata nel notch oppure in un piccolo foro nella parte alta del pannello.

Entrambe le fonti sostengono che il Fold 2 dovrebbe arrivare nel terzo trimestre del 2020 anche se in molti indicano il mese di luglio come quello più congeniale al lancio. Su fronte del prezzo, il dispositivo dovrebbe costare più o meno come il suo predecessore anche se dovrebbe avere un display leggermente più grande, probabilmente da 7,7 pollici.

Resta da vedere se Galaxy Fold 2 riuscirà a far salire a bordo la tecnologia UTG (Ultra Thin Glass) vista sullo Z Flip. Molto dipenderà dalla capacità produttiva della fabbrica, che si trova in Vietnam.

