realme X50 Pro 5G sarà presentato in diretta streaming il 24 febbraio

realme presenterà in diretta streaming il suo primo prodotto di punta 5G, realme X50 Pro 5G. L’evento dal titolo “Speed of the Future” si terrà il 24 febbraio alle ore 10:00 su YouTube, Facebook e sul sito realme.com.

realme conferma il suo concept “Dare to Leap” presentando il suo primo smartphone di punta 5G, il realme X50 Pro 5G, equipaggiato dal processore Qualcomm Snapdragon 865 5G.



In occasione del quarto Qualcomm Snapdragon Technology Summit tenutosi alla fine dello scorso anno, Qualcomm ha annunciato che realme sarebbe stato uno dei primi marchi di smartphone dotato di processori Snapdragon 765G e Snapdragon 865 5G. Il 7 gennaio 2020, realme ha lanciato in Cina il primo smartphone 5G equipaggiato dal processore Snapdragon 765G, realme X50 5G, riscuotendo un ottimo successo da parte dei consumatori.



Secondo il report Counterpoint, le spedizioni totali di smartphone realme nel terzo trimestre del 2019 hanno superato i 10 milioni, posizionandosi al 7° posto a livello globale. Rispetto allo stesso periodo del 2018, realme ha un tasso di crescita dell’808% ed è diventato il marchio di smartphone in più rapida crescita al mondo.



L’evento sarà disponibile al seguente link: http://bit.ly/3bGh2NT