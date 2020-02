OPPO Find X2: nuove informazioni sulle specifiche e nuovi screenshot

Oppo Find X2 avrebbe dovuto essere presentato la prossima settimana, nel corso del MWC 2020 di Barcelllona. L’evento, purtroppo, è stato cancellato dal calendario, a causa dei timori per la diffusione del Coronavirus.

Oppo dovrà quindi riposizionare l’evento che, con tutta probabilità, si terrà a marzo. Alcune specifiche del dispositivo erano già filtrare nelle scorse settimane, ma oggi un leaker affidabile rivela altre informazioni: Find X2 supporterà la ricarica wireless veloce a 30 W. Secondo gli screenshot che pubblichiamo, lo smartphone supporterà anche il 5G.

Oppo Find X2 supporterà anche la ricarica wireless inversa, ma per il momento nessuna fonte ha rivelato la velocità di tale ricarica. Ci attendiamo una ricarica da 10W.

La ricarica wireless di base dovrebbe essere la flash VOOC wireless da 30 W, introdotta a settembre, mentre quella cablata SuperVOOC 2.0 da 65 W è già stata confermata dal Vice President dell’azienda cinese.



Osservando gli screenshot, che sono stati successivamente eliminati da Weibo, possiamo vedere parecchi toggle, dedicati non solo al 5G ma anche all’attivazione e alla disattivazione del VoLTE (Voice Over Lte). Il display può inoltre essere impostato sulla frequenza di 60 Hz o 120 Hz (non vi è invece la posizione mediana dei 90 Hz) con una risoluzione QHD+ di 3.168 x 1.440 pixel con un rapporto 19,8: 9.