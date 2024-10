Huawei conferma la data di lancio di HarmonyOS Next

HarmonyOS Next di Huawei, in fase di sviluppo da qualche anno, è ora pronto per la commercializzazione. Proprio in queste ore, infatti, è emersa la data in cui il nuovo sistema operativo di Huawei sarà lanciato: il 22 ottobre.

Nella stessa data il produttore cinese dovrebbe presentare anche la sua nuova gamma di smartphone della serie Nova 13.



HarmonyOS Next è un passo molto importante per le ambizioni software di Huawei, in quanto l’OS abbandonerà per la prima volta l’Android Open Source Project (AOSP) e il supporto per le applicazioni Android. La versione per gli sviluppatori è stata rilasciata la scorsa estate e la divisione software di Huawei è stata impegnata nello sviluppo di un ecosistema di app e servizi per soddisfare gli utenti.

Sulla base delle ultime informazioni, HarmonyOS Next porterà con sè oltre 10.000 fra app e servizi.

HarmonyOS Next è visivamente identico all’attuale HarmonyOS, ma senza la possibilità di eseguire codice e app Android.

HarmonyOS Next utilizza un sistema operativo microkernel auto-sviluppato basato sul core open source OpenHarmony. Supporta le app tramite Ark Compiler con Huawei Mobile Services (HMS) e promette un’architettura unificata e fluida tra i dispositivi HarmonyOS Next e il cloud, nonché l’interconnettività tra vari fattori di forma dei dispositivi.