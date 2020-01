Huawei ha annunciato una versione speciale delle FreeBuds 3 che saranno commercializzate in una nuova colorazione rossa in occasione di San Valentino. Eleganti, semplici con peso di soli 4,5g per cuffia, le cuffiette garantiscono il massimo comfort adattandosi al padiglione auricolare.

Gli auricolari true wireless del produttore cinese sono in grado di offrire la cancellazione attiva del rumore e possono essere utilizzate sia per conversare sia per ascoltare musica con ottima qualità.







La funzionalità noise-cancelling riesce a ridurre in modo efficace il rumore percepito dall’ambiente direttamente in tempo reale; l’audio non subisce alcuna distorsione del suono offrendo nel contempo anche chiamate di altissimo livello grazie ad un microfono ad elevate prestazioni.

Promo Huawei Freebuds 3

Freebuds 3 sono ora offerte al prezzo di 159 euro (invece che 179 euro) nelle colorazioni nera e bianca e, in occasione di San Valentino 2020, si aggiunge anche la variante rossa.

Promo Huawei Watch GT 2

Per San Valentino, Huawei ha pensato anche agli amanti dello sport, con un’altra promozione dedicata al suo smartwatch Watch GT 2 46 mm Matte Black e Titanium Gray. È disponibile con 30 euro di sconto. Inoltre, tutti coloro che acquisteranno Huawei Watch GT 2 46mm e Watch GT 2 42mm, aggiungendo solo 1 euro in più, riceveranno anche le Band 2 Pro.