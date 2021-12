Huawei: gli smartphone HarmonyOS arriveranno in Europa il prossimo anno

Mentre l’embargo statunitense contro Huawei non sembra accentuarsi, l’azienda cinese continua a lavorare sul suo sistema operativo interno HarmonyOS. Come promemoria, questo sistema operativo dovrebbe funzionare su una miriade di dispositivi.

Tuttavia, la lunga lista di smartphone aggiornati ad HarmonyOS 2.0 è solo per la Cina al momento. In Italia, per scoprire questa interfaccia, è necessario utilizzare un tablet MatePad Pro (2021) o MatePad 11.

Smartphone HarmonyOS in Europa

Huawei, però, non ha mai nascosto la sua voglia di conquistare il mondo con il suo sistema operativo e spera di far dimenticare agli utenti l’esperienza Android a cui sono abituati. Questo piano potrebbe entrare in vigore già nel 2022.

Infatti, il media romeno Adevarul ha parlato con Derek Yu, capo della divisione consumer di Huawei in Europa orientale, centrale e settentrionale, Canada e Turchia. Quest’ultimo approfitta di questa intervista per evidenziare un altissimo livello di soddisfazione con le persone che passano da Android e HarmonyOS. E indica che “per l’Europa, lanceremo HarmonyOS il prossimo anno (2022)”.