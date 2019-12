Huawei: la serie P40 non monterà batterie al grafene

Nella giornata di ieri, l’account ufficiale Huawei France ha stuzzicato la curiosità dei fan twittando la possibilità che l’imminente P40 Pro arrivi con una batteria al grafene.

La smentita è arrivata solo oggi dai dirigenti. Il prossimo top di gamma della casa cinese non verrà fornito con questo tipo di tecnologia e, per tutta risposta, l’account Twitter di Huawei France ha eliminato il post rilasciando una dichiarazione ufficiale secondo cui si trattava di un’indiscrezione e non di una conferma. In effetti, i vertici hanno affermato che la tecnologia è ancora lontana dall’essere pronta per l’implementazione.

Gli esperti del settore affermano che le prime batterie al grafene dovrebbero iniziare ad apparire nel 2021 portando una ventata di novità al mercato tra cui velocità di caricamento incredibili e una durata nettamente migliore.