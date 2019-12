Buon Natale a tutti con… “Un anno di telefonia” [VIDEO]

Il nostro Buon Natale non poteva che essere tecnologico. Come di consueto, alla vigilia di Natale, ci siamo ritrovati per chiacchierare dell’anno appena trascorso, per ripercorrere la storia di 365 giorni mai così vivaci.

Dal ban americano inflitto a Huawei (che ha occupato le pagine di tutti i media del mondo), al nuovo trend degli smartphone flessibili, dal 5G al grande successo commerciale delle cuffiette true wireless, dagli smartwatch agli assistenti vocali.

Senza naturalmente dimenticare i tanti, tantissimi prodotti che hanno caratterizzato il 2019.

Come da tradizione, ci eravamo imposti un video più breve, ma la quantità di eventi che hanno caratterizzato l’anno che sta per concludersi ce l’ha impedito. Dunque, alla fine, ne è quasi scaturito un lungometraggio che, tuttavia, speriamo possa farvi compagnia nel corso delle festività.

Da parte nostra un grande, grandissimo augurio di buon Natale, e un ringraziamento enorme a voi che ci seguite quotidianamente su queste pagine, sul portale YouTube e sul nostro mensile in edicola.

Buon Natale di cuore da tutta la redazione!