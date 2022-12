Huawei lancia gli auricolari Bluetooth TWS FreeBuds 5i

Huawei continua la dinastia dei suoi prestigiosi auricolari Bluettoth con il lancio delle FreeBuds 5i. Le nuove cuffie True Wireless Stereo (TWS) che saranno disponibili su Huawei Store dal 9 gennaio 2023.

Il nuovo modello si propone come uno dei più versatili e tecnologici nella fascia di prezzo al di sotto di 100 euro.

Ereditano infatti la qualità del suono certificata Hi-Res e la tecnologia di cancellazione attiva del rumore (ANC) dalla serie FreeBuds, a cui uniscono equalizzazione e la funzionalità Dual Device che consente la connessione tra diversi dispositivi – smartphone, tablet, PC e Watch – e sistemi operativi diversi come quali Android, iOS e Windows.

Design e colore

Disponibili nelle colorazioni Isle Blue, Nebula Black e Ceramic White, si contraddistinguono per un design lineare con una texture ottenuta con tecniche di rivestimento a getto d’inchiostro che ne conferiscono un aspetto elegante.

Con un peso di soli 4,9 g, Huawei FreeBuds 5i sono leggere e comode da indossare anche per un tempo prolungato. La struttura degli auricolari misura in lunghezza 29 mm, 7 mm in meno rispetto ai precedenti HUAWEI FreeBuds 4i, il che li rende ancora più adattabili alla forma dell’orecchio. Certificati IP54 resistono ad acqua e polvere garantendo l’utilizzo in ogni situazione. Infine, la ricarica di Huawei FreeBuds 5i garantirà un uso prolungato fino a 28 ore con custodia di ricarica e la possibilità di utilizzarle fino a 4 ore con solo 15 minuti di ricarica rapida.

Prezzo e disponibilità

HUAWEI FreeBuds 5i saranno disponibili al prezzo di 99,90 euro su Huawei Store. Da oggi fino all’8 gennaio 2023 sarà possibile ottenere un coupon sconto in anticipo del valore di 10,00 euro, utilizzabile sull’acquisto dal 9 al 31 gennaio 2023.