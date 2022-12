In arrivo una nuova versione di Galaxy Book2 Pro 360 con specifiche potenziate

All’inizio di quest’anno Samsung aveva lanciato il portatile Galaxy Book2 Pro 360, dotato di chipset Intel. Oggi la compagnia è pronta al secondo round: ha infatti lanciato una nuova versione dello stesso PC, dotata però di chip diverso e di caratteristiche potenziate.

Il nuovo modello del dispositivo utilizzerà infatti il Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3. Si tratta di un chip di 5 nm molto interessante lanciato verso la fine dell’anno scorso, usato poco ma in grado di offrire prestazioni considerevoli, specialmente se paragonato ai modelli precedenti.

Un altro miglioramento in questa versione del Galaxy Book2 Pro 360 è la batteria: questa infatti può durare 35 ore invece che le precedenti 21. In più il portatile dispone di connettività 5G e Wi-Fi 6E.

Per il resto il computer è sempre lo stesso, con display AMOLED da 13,3 o 15,6 pollici che è compatibile anche con lo stilo S Pen incluso nell’acquisto. Così facendo, il dispositivo può anche essere usato come tablet. Il sistema operativo, infine, è Windows 11 con installate tutte le misure di sicurezza Secured-Core in grado di impedire accessi non autorizzati al sistema.

Per il momento il Galaxy Book2 Pro 360 sarà lanciato in Corea del Sud dal 16 gennaio con un prezzo di circa 1.400 euro. Il lancio internazionale probabilmente arriverà dopo, ma non è ancora dato sapere quando.