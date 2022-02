Samsung rinnova la gamma di Pc con Galaxy Book2 Pro e Galaxy Book2 Pro 360

Samsung ha annunciato oggi la serie Galaxy Book2 Pro, la nuova line-up di PC che include Galaxy Book2 Pro 360, con le funzionalità di S Pen, e Galaxy Book2 Pro, con 5G.

Dopo aver lanciato i suoi smartphone flagship della serie Galaxy S22 qualche settimana fa, il produttore coreano ha scelto il MWC di Barcellona per presentare i notebook.

La sicurezza innanzitutto

La serie Galaxy Book2 Pro punta sulla sicurezza, integrando i requisiti PC secured-core espressi da Microsoft. I PC secured-core utilizzano componenti di sicurezza basate sull’hardware, come Trusted Platform Module 2.0 (TPM) e le moderne CPU, insieme a servizi di sicurezza basati sul virtuale (VBS) e il codice d’integrità hypervisor di Windows, per creare un ambiente sicuro e isolato dall’hardware, che isola effettivamente la memoria e altri componenti potenzialmente critici per prevenire attacchi e accessi non autorizzati alle parti più sensibili del sistema operativo.

Galaxy Book2 Pro

Galaxy Book2 Pro è disponibile in due formati, con display da 13,3 e 15,6 pollici con tecnologia Amoled e risoluzione Full HD (1.920×1080 pixel). I laptop integrano il sistema operativo Windows 11. Dispongono di tagli di ram da 8 e 16 GB, mentre lo spazio di archiviazione è assicurato da SSD da 512 GB. Dispongono di batterie da 63 e 68 Wh con ricarica da 65W. Il sensore delle impronte digitale per il riconoscimento dell’utente è posto sotto il tasto di accensione.

La serie Galaxy Book2 Pro include gli ultimi processori Intel Core di 12esima generazione, la connettività 5G e WiFi6, una webcam con risoluzione di 1080p in con un angolo di ripresa di grandangolare, display Amoled e il supporto per la tecnologia Audio AKG e Dolby Atmos.

Galaxy Book2 Pro 360

Anche il modello Galaxy Book2 Pro 360 (si chiama così perché permette, grazie a una cerniera di ruotare il suo display di 360 gradi) dispone di versioni da 13,3 e 15,6 pollici, offre schermi SuperAmoled con ratio 16:9 e risoluzione Full HD e assicura picchi di luminosità fino a 500 nits.

I notebook sono animati dalla piattaforma Intel di dodicesima generazione Core i5 o Core i7.

Disponibili tagli di memoria da 8/16 GB di Ram mentre lo storage prevede SSD da 512 GB.

Nella parte alta dello schermo c’è una videocamera che riprende a 1080p, mentre l’audio è garantito da un doppio speaker stereo che raggiunge i 4W di potenza sull’unità da 13,3” e i 5W su quella da 15,6 pollici.

I laptop sono dotati di S Pen e dispongono di una porta Thunderbolt4, due Usb Type-C e di una microSD.

Altre caratterstiche tecniche comuni

La serie Galaxy Book2 Pro offre una varietà di aggiornamenti che rendono l’utilizzo quotidiano più fluido:

• Link to Windows / Microsoft Your Phone, che sincronizza lo smartphone Galaxy con il Galaxy Book2 Pro, ora offre Recent Apps, che consente di scorrere verso l’alto sulla barra delle applicazioni di Windows 11 per controllare lo stato dello smartphone e anche selezionare le applicazioni utilizzate più di recente da utilizzare direttamente sui loro desktop.

• Con Samsung Multi Control, è possibile utilizzare la tastiera e il trackpad della serie Galaxy Book2 Pro mentre l’utente utilizza Galaxy Tab S8, in modo da avere interazioni senza interruzione di continuità tra i dispositivi.

• Quick Share può essere ora utilizzato per inviare file di grandi dimensioni con la nuova opzione Link Sharing, che genera un link facilmente condivisibile a cui i destinatari possono accedere per condividere rapidamente i contenuti dal PC ad altri dispositivi.

La serie Galaxy Book2 Pro è anche utile come hub per i dispositivi compatibili con SmartThings. È possibile accendere le luci, impostare la temperatura o controllare le telecamere di sicurezza, il tutto

Prezzi, colori e disponibilità

Galaxy Book2 Pro sarà disponibile nel colore Graphite, mentre il modello Galaxy Book2 Pro 360 potrà essere acquistato in Burgundy, Graphite e Silver.

Entrambi i laprop usciranno in Italia ad aprile; Galaxy Book2 Pro avrà un prezzo che partre dai 1.089 euro, mentre Galaxy Book2 Pro 360 partirà da 1.167 euro.