Huawei lancia HarmonyOS 3. E Richard Yu spoilera una funzione

Huawei ha organizzato un evento, che si terrà mercoledi 27 luglio, in cui vedremo il debutto di HarmonyOS 3.

Richard Yu, CEO di Huawei, ha deciso di anticipare una nuova funzionalità della nuova piattaforma sul suo account personale del social network cinese Weibo: nuovi widget nella schermata principale.

Ogni gruppo di app ora può avere schede separate all’interno della cartella nella home page e può anche essere raggruppato in un rettangolo, consentendo un rapido accesso ad alcuni programmi, pur mantenendo il gruppo.

Qui sotto il video, condiviso su Twitter da @RODENT950

Caricando il tweet, l’utente accetta l’informativa sulla privacy di Twitter.

Scopri di più Carica il tweet Sblocca sempre i tweet di Twitter

HarmonyOS è il sistema operativo proprietario di Huawei, basato su AOSP, una piattaforma open source. Tuttavia, non è una semplice skin o un restyling come molte altre interfacce utente; Huawei ha lavorato instancabilmente nell’ultimo anno e mezzo per rendere Harmony il più indipendente possibile.

L’evento del 27 luglio si terrà in Cina ed è probabile che Yu riveli la cronologia nazionale degli aggiornamenti.

Purtroppo continuano a mancare notiziee ufficiali su quanto la nuova piattaforma di Huawei debutterà sugli smartphone anche in Europa.