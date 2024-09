HUAWEI lancia MatePad 12 X e Pro 12.2: tablet per la produttività e la creatività

Giornata di grandi presentazioni per HUAWEI che da Barcellona ha presentato un’ampia rosa di proposte in ambito smartwatch. Oltre agli indossabili, il brand cinese ha presentato anche i tablet Huawei MatePad 12x e 12.2 Pro, disponibili da oggi rispettivamente al costo di 649 euro e 849 euro.

HUAWEI MatePad Pro 12.2: innovazione ed eleganza

Il HUAWEI MatePad Pro 12.2 si distingue come uno dei tablet più avanzati e versatili disponibili sul mercato, pensato per offrire un’esperienza premium sia in termini di design sia di prestazioni. Grazie alle sue tecnologie all’avanguardia e al suo aspetto elegante, questo dispositivo rappresenta una scelta progettata per professionisti, creativi e studenti.

Design e display

HUAWEI MatePad Pro 12.2 è caratterizzato da un design minimalista ma sofisticato, con un corpo in lega di alluminio-magnesio che garantisce leggerezza e resistenza. Con un peso di soli 508 grammi e uno spessore di 5,5 mm, è il tablet da 12 pollici più leggero della sua categoria, per offrrire portabilità senza compromettere la robustezza. Il retro è realizzato in fibra di vetro aeronautica, con finiture che includono la distintiva colorazione Golden Silk, ispirata ai tessuti tradizionali in seta. Il display è un altro elemento chiave del dispositivo: il Tandem OLED PaperMatte offre una luminosità massima di 2.000 nits, con un contrasto elevatissimo di 2.000.000:1 per rendere ogni contenuto visibile in qualsiasi condizione di luce. Questo schermo non solo elimina i riflessi, ma garantisce anche un’esperienza visiva piacevole grazie alla tecnologia di riduzione dello sfarfallio PWM ad alta frequenza a 2880 Hz, che riduce l’affaticamento oculare.

Prestazioni e architettura

Dal punto di vista hardware, il MatePad Pro 12.2 introduce un’architettura interna ottimizzata per garantire prestazioni elevate, con componenti disposti in modo da massimizzare l’efficienza energetica e migliorare la dissipazione del calore. Il tablet è dotato di una batteria da 10.100 mAh, che offre fino a 14 ore di riproduzione video e supporta la ricarica rapida a 100W, in modo che si possa caricare l’85% della batteria in soli 40 minuti. La combinazione di potenza e portabilità rende il dispositivo adatto sia per un uso quotidiano intenso che per i viaggi.

Funzionalità creative e produttive

Il MatePad Pro 12.2 si distingue anche per la sua suite di applicazioni creative, come l’app GoPaint, che sfrutta il motore FangTian 2.0 per offrire un’ampia gamma di pennelli e texture realistiche, e HUAWEI Notes, che trasforma il tablet in un blocco note digitale estremamente versatile. Con l’integrazione della HUAWEI M-Pencil (3a generazione), che supporta fino a 16.384 livelli di sensibilità alla pressione, il tablet è uno strumento pensato per disegnatori e designer, con una scrittura fluida e una risposta immediata. La tecnologia NearLink, esclusiva di Huawei, assicura connessioni stabili e un’accoppiata immediata con lo stilo.

Connettività e audio

Il MatePad Pro 12.2 è dotato di Wi-Fi ad alte prestazioni e di un sistema di antenne intelligenti che ottimizzano la connessione in ogni ambiente, anche quelli più affollati. Inoltre, il tablet integra HUAWEI SOUND, un sistema audio avanzato con otto driver e una camera di risonanza da 3,5 cc, che offre un audio potente, con bassi profondi e un’ottima separazione dei suoni. L’audio è ulteriormente migliorato dall’AI Smart Audio Mixer, che adatta i suoni alle diverse esigenze, come videoconferenze, film o giochi.

Huawei MatePad 12 X: Il tablet che ridefinisce produttività e creatività digitale

HUAWEI ha recentemente presentato il nuovo MatePad 12 X a Barcellona, un tablet che combina design elegante e prestazioni elevate, pensato per i giovani professionisti e creativi. Con un display PaperMatte da 12 pollici, il MatePad 12 X offre un’esperienza visiva di grande qualità, riduce l’affaticamento visivo grazie alla tecnologia anti-riflesso. Lo schermo prevede la stessa tecnologia del precedente 11.5s. Il design del HUAWEI MatePad 12 X è uno degli elementi che più lo distinguono sul mercato. La cura dei dettagli e l’innovazione nelle finiture rendono questo tablet un dispositivo che combina estetica e praticità. Il corpo in metallo ha uno spessore di soli 5,9 mm, risultando estremamente sottile e leggero con un peso di 555 grammi, il che lo rende facile da trasportare e utilizzare in mobilità.

Una delle caratteristiche più affascinanti del design è la finitura Shimmery Pearlescent, che crea un effetto cangiante grazie all’uso di polveri di mica naturali e una vernice a base d’acqua eco-friendly. Questo processo di produzione non solo è più rispettoso dell’ambiente, ma garantisce anche una maggiore resistenza alla corrosione, all’usura e allo scolorimento. Il risultato è un dispositivo che cambia aspetto a seconda dell’angolo di visualizzazione e dell’illuminazione, creando un effetto di lusso discreto e raffinato.

In termini di robustezza, il corpo All-Metal è stato progettato con una tecnologia innovativa che migliora la resistenza del dispositivo del 22% rispetto ai corpi metallici tradizionali. Questo garantisce una maggiore resistenza a piegature e cadute accidentali, offrendo una durabilità superiore, anche per un uso prolungato e intensivo. Il retro del tablet è arricchito da un design Star Ring per la fotocamera, che integra in maniera elegante i sensori e il flash, creando un’estetica coerente e distintiva. Le linee nette e i bordi lucidi dorati accentuano ulteriormente il look sofisticato del dispositivo, rendendolo facilmente riconoscibile e unico nel suo genere. Inoltre, i colori disponibili, come il Metallic White e il Greenery, incarnano una tavolozza di colori pastello sofisticata e moderna, pensata per attrarre un pubblico giovane e alla moda. Questa combinazione di colori delicati e finiture premium si adatta perfettamente agli ambienti creativi e professionali.

Design e display: un’estetica raffinata e funzionale

Uno dei punti di forza del HUAWEI MatePad 12 X è il suo display PaperMatte da 12 pollici, che garantisce una visione chiara e priva di riflessi, migliorando la leggibilità in qualsiasi condizione di luce. Con una risoluzione di 2800×1840 pixel, una densità di 280 PPI e una luminosità massima di 1000 nit, il tablet offre un’elevata qualità dell’immagine, perfetta per attività come la lettura, la visualizzazione di contenuti multimediali o la scrittura.

Il display è progettato per ridurre l’affaticamento visivo grazie a tecnologie che eliminano il 99% della luce riflessa, mantenendo un alto livello di trasmissione luminosa. Questo lo rende un’ottima soluzione per chi utilizza il tablet per lunghe sessioni di lavoro o studio. La tecnologia del display simula inoltre la consistenza della carta, migliorando del 47% l’esperienza di scrittura rispetto ai tradizionali tablet.

Prestazioni e architettura

Sotto la scocca, il MatePad 12 X presenta un’architettura completamente riprogettata, che ottimizza lo spazio interno senza compromettere le prestazioni. Con uno spessore di soli 5,9 mm e un peso di 555 grammi, il tablet risulta estremamente maneggevole e portatile. Il design in metallo con finitura Shimmery Pearlescent aggiunge un tocco di eleganza, mentre il corpo resistente alle cadute e ai graffi ne assicura la durabilità.

L’hardware del MatePad include un sistema audio a sei altoparlanti con crossover di frequenze alte e basse, ottimizzato da algoritmi di intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza sonora in diverse situazioni, come videoconferenze, giochi o streaming video. Questo sistema garantisce un audio ricco e coinvolgente, con bassi potenti e voci chiare.

Strumenti per la creatività: GoPaint e HUAWEI Notes

Uno degli aspetti più interessanti del HUAWEI MatePad 12 X è la sua suite di strumenti creativi, tra cui l’app GoPaint e HUAWEI Notes. GoPaint, potenziato dal motore FangTian 2.0, supporta una vasta gamma di pennelli e texture realistiche, permettendo agli artisti di sperimentare diverse tecniche di pittura su una tela digitale fino a 8K. L’app è progettata per essere intuitiva e adatta sia ai principianti che agli artisti professionisti, offrendo una risposta fluida e rapida, anche con più livelli di disegno attivi.

HUAWEI Notes trasforma il MatePad in un blocco note digitale perfetto per studenti e professionisti. La funzione di riproduzione delle note consente di sincronizzare gli appunti scritti con l’audio registrato, facilitando la revisione delle informazioni. Il supporto per più finestre e la gestione di documenti complessi rendono HUAWEI Notes uno strumento ideale per la produttività.

Connettività e autonomia

In termini di connettività, il HUAWEI MatePad 12 X è dotato di Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e la tecnologia NearLink, che offre una connessione stabile e rapida anche in ambienti con molti dispositivi collegati. La batteria da 10.100 mAh garantisce fino a 14 ore di riproduzione video locale e supporta la ricarica rapida a 66W, permettendo di ricaricare completamente il dispositivo in soli 85 minuti.

